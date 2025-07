São José leva dois ouros no vôlei e prata no tênis feminino

Nei José Sant’Anna





A quarta-feira (9) foi marcada por grandes conquistas de São José dos Campos nos 67º Jogos Regionais. Com vitórias importantes em várias modalidades, a cidade confirmou o favoritismo e deu passos decisivos rumo ao 12º título consecutivo da competição. Destaques para os títulos no vôlei masculino e feminino, a prata no tênis de campo feminino e as classificações no futebol.

No Teatrão, São José garantiu o título no vôlei masculino e feminino. No feminino sub-21, a equipe joseense venceu Guarulhos por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/12 e 25/15, e conquistou o nono título consecutivo da modalidade.

Vôlei masculino sub-21 venceu Itaquá na final e levou a medalha de ouro

Na sequência, o time masculino repetiu o placar e venceu Itaquaquecetuba também por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/20 e 27/25, confirmando mais um ouro para São José.

No tênis de campo, a equipe feminina ficou com a medalha de prata após perder para Campos do Jordão por 2 a 1, em uma final equilibrada disputada no Clube de Campo Santa Rita. A partida teve início às 11h e só foi encerrada por volta das 16h40, evidenciando o alto nível técnico de disputa.

No masculino, São José superou Pindamonhangaba por 2 a 0 e avançou à final, que será disputada nesta quinta-feira (10), também contra Campos do Jordão.

Natação estreia com 20 medalhas



O primeiro dia de competições na natação foi extremamente positivo para São José dos Campos. No total, a equipe conquistou 20 medalhas: 8 de ouro (incluindo os revezamentos 4x200m livre masculino e feminino), 7 de prata e 5 de bronze. A competição prossegue nesta quinta no Centro Esportivo Casa do Jovem.

Entre os destaques individuais, Jander Lazaroni levou o ouro nos 50 metros borboleta masculino, enquanto Gabriel Romana venceu os 200 metros costas. No feminino, Raphaela Tamy ficou com o ouro nos 50 metros peito, e Manuela Lyrio foi campeã dos 50 metros livre.

Também subiram no lugar mais alto do pódio Daniel Ribeiro, vencedor dos 400 metros medley masculino, e Danielle Roncatto, que faturou o ouro nos 400 metros medley feminino. As equipes de São José também brilharam nos revezamentos 4×200 metros livre masculino e feminino, ambos campeões.

Nas provas que renderam medalhas de prata, Danielle Roncatto também foi destaque nos 800 metros livre, enquanto Gabriel Bozzolo ficou em segundo lugar nos 1500 metros livre. Manuela Lyrio e Natan Porto conquistaram a prata nos 50 metros borboleta, sendo que Natan também foi vice-campeão nos 50 metros livre. Nos 100 metros peito, Raphaela Tamy e Bruno Paixão garantiram mais duas pratas para São José. A equipe ainda faturou a prata no revezamento 4×50 metros medley misto.

Já entre os bronzes, Camilly Cruz conquistou medalhas nos 50 e 200 metros borboleta, enquanto Manuela Lyrio subiu novamente ao pódio nos 100 metros livre. Daniel Ribeiro ficou com o bronze na mesma prova, entre os homens, e Larissa Santana encerrou a série de pódios joseenses com a terceira colocação nos 200 metros costas.

Na pontuação parcial por equipes, São José aparece em segundo lugar tanto no masculino quanto no feminino, atrás de Pindamonhangaba.

Futebol masculino e feminino na final

No futebol, a equipe masculina venceu Cruzeiro por 3 a 0, com dois gols de Pietro e um de João Vitor, e garantiu vaga na final dos Jogos Regionais, além da classificação para os Jogos Abertos do Interior. A final será nesta quinta-feira (10), às 14h30, no campo do Eugênio de Melo, contra Itaquaquecetuba.

O futebol masculino derrotou Cruzeiro por 3 a 0 e decide o título contra Itaquá

No feminino, São José venceu Guararema por 2 a 0, com gols de Júlia Oliveira e Yorrana, também garantindo vaga na fina e classificação para os Jogos Abertos. A decisão do ouro será contra Pindamonhangaba, nesta quinta (10), às 14h30, no Campo do Vale do Sol.

O futebol feminino de São José venceu Guararema por 2 a 0 e enfrenta Pinda na final

Outros resultados

Outro destaque do dia foi a goleada da equipe de futsal feminino livre, que venceu Santa Isabel por 9 a 0, em partida disputada no ginásio do Vale do Sol. A equipe volta à quadra nesta quinta (10), às 18h, contra Poá, no ginásio Altos de Santana.

O futsal feminino joseense aplicou uma goleada por 9 a 0 sobre Santa Isabel

O basquete masculino sub-21 também fez bonito. Jogando no Ginásio Linneu de Moura, a equipe venceu Caçapava por 90 a 39 e chegou à segunda vitória consecutiva na competição. O próximo compromisso será nesta quinta-feira, às 19h, contra Poá.

O basquete masculino sub-21 venceu a segunda partida: 90 a 39 sobre Caçapava

A equipe de bocha venceu Arujá por 2 a 0 no Clube de Campo Santa Rita, somando o segundo triunfo na competição.

A equipe de futsal masculino de São José dos Campos encerrou a rodada com uma vitória expressiva sobre Santa Branca por 11 a 2, no Ginásio Altos de Santana. Destaque para Matheus, autor de três gols. Gustavo e Vitinho marcaram dois gols cada. Completaram a goleada Rhuan, Felipe, Cauê e Guilherme, com um gol cada.

O futsal masculino derrotou Santa Branca por 11 a 2 e agora pega São Sebastião

O time volta à quadra nesta quinta-feira (10), às 19h15, para enfrentar São Sebastião, novamente no Ginásio Altos de Santana.

Com os resultados desta quarta-feira, São José dos Campos amplia sua vantagem na pontuação geral e se aproxima de mais um título nos Jogos Regionais. O próximo boletim com a classificação atualizada será divulgada pelo comitê dirigente na noite desta quarta-feira.



