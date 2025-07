Vila Nova x Operário; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Vila Nova x Operário-PR é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (11) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Vila como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Vila Nova x Operário: onde assistir, escalações e palpites para o duelo da Série B 2025

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente Vila Nova e Operário, nesta sexta-feira (11 de julho de 2025), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. O confronto é decisivo para ambas as equipes, que vivem momentos distintos na tabela.

O Vila Nova chega embalado por duas vitórias consecutivas, enquanto o Operário liga o alerta com a aproximação da zona do rebaixamento após duas derrotas seguidas. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Situação do Vila Nova

Após um início irregular, o Vila Nova reagiu e soma agora 25 pontos, ocupando a 8ª posição na tabela. A equipe de Luizinho Lopes tenta emplacar a terceira vitória consecutiva para se aproximar do G-4.

A principal novidade é o retorno do lateral William Formiga, que cumpriu suspensão e volta à titularidade. Por outro lado, o zagueiro Weverton é desfalque por acúmulo de cartões. A vaga poderá ser ocupada por Ralf, embora Walisson Maia também seja opção, se estiver apto fisicamente.

O clube ainda anunciou a contratação do zagueiro Pedro Romano, que pode estrear já nesta rodada, aproveitando a abertura da janela de transferências. Os meio-campistas Jean Mota e Gabriel Poveda seguem lesionados.

Provável escalação do Vila Nova:

Halls; Elias, Ralf (Walisson Maia), Tiago Pagnussat e William Formiga; João Vieira e Igor Henrique; Bruno Xavier, Dodô e Guilherme Parede; André Luís.

Técnico: Luizinho Lopes

Situação do Operário

Comandado por Alex de Souza, o Operário tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas, para Volta Redonda e Chapecoense. O clube paranaense ocupa a 14ª colocação, com 19 pontos, e está a apenas dois da zona do rebaixamento.

O treinador terá problemas na zaga: Joseph está suspenso. Em contrapartida, Zuluaga volta a ficar à disposição. Os recém-contratados Matheus Souza e Vitor Pernambuco já podem ser relacionados, graças à abertura da janela de transferências.

Provável escalação do Operário:

Elias; Diogo Mateus, Jaime, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio e Paraíba; Pedro Lucas, Gabriel Boschilia e Rodrigo; Vinícius Mingotti.

Técnico: Alex de Souza

Estatísticas e números recentes

O Operário levou cinco cartões amarelos na última partida fora de casa.

levou cinco cartões amarelos na última partida fora de casa. Quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes terminaram com mais de 4,5 cartões .

. O segundo tempo foi mais produtivo em três das últimas cinco partidas do Operário.

foi mais produtivo em três das últimas cinco partidas do Operário. O Vila Nova sofreu gols nos últimos nove jogos e o Operário em oito dos últimos dez .

e o Operário em . Os dois clubes somam, juntos, 38 gols sofridos em 15 rodadas.

Palpites e melhores apostas

🔸 Operário recebe mais cartões – odd: 1,98

Com base em dados da competição, o Operário é uma das equipes que mais comete faltas e leva cartões. A tendência é de um jogo físico, especialmente com o time atuando fora de casa.

🔸 Segundo tempo com mais gols – odd: 2,22

As duas equipes têm demonstrado fragilidade defensiva na segunda etapa. A expectativa é de que o jogo se abra mais nos 45 minutos finais, com boas chances de gol.

🔸 Mais de 1,75 gols asiáticos – odd: 1,70

Considerando o histórico recente e os sistemas defensivos frágeis, há boas possibilidades de que o duelo tenha pelo menos dois gols.

Onde assistir ao vivo

📺 ESPN (TV fechada)

📱 Disney+ (streaming)

📅 Data: Sexta-feira, 11 de julho de 2025

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO)

Com o Vila Nova querendo subir na tabela e o Operário precisando desesperadamente de pontos, o jogo promete ser equilibrado, com forte marcação e oportunidades surgindo especialmente na segunda metade do confronto. Um duelo chave na corrida da Série B que pode ter impacto direto no futuro de ambos na competição.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.