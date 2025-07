Preparativos para o 1º Arraiá do Programa Vida Longa em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Preparativos para o 1º Arraiá do Programa Vida Longa em Guaratinguetá!

Na última quinta-feira (10), o Conjunto Habitacional Programa Vida Longa Yvette Kalil Vilela Leite, em Guaratinguetá, realizou uma oficina socioeducativa em preparação para o 1º Arraiá do Vida Longa, que acontecerá ainda neste mês de julho.

A atividade integra as ações do Programa de Atenção e Proteção Especial ao Idoso, uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, dentro do Programa São Paulo Amigo do Idoso, com gestão local da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS.

A oficina proporcionou um espaço de acolhimento, fortalecimento de vínculos e promoção do bem-estar das pessoas idosas, além de incentivar a cultura e a socialização entre os participantes.

O Programa Vida Longa funciona como uma república voltada para idosos a partir de 60 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, preferencialmente beneficiários do BPC/Loas, que possuam autonomia e independência para as atividades do dia a dia. O objetivo é garantir o acesso a direitos e políticas públicas voltadas ao público 60+, como cultura, esporte e lazer, assegurados por lei.

O programa é regulamentado pelo Decreto nº 54.285/2009, reformulado pelo Decreto nº 64.509/2019, e hoje atende cerca de 29 pessoas idosas em nosso município, com acompanhamento da psicóloga técnica Bárbara Silva Ramos, da técnica de serviço social Daniele Calheiro e da estagiária de psicogerontologia Juliana Patrício.

Seguimos trabalhando com respeito, cuidado e dignidade à pessoa idosa!