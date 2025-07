Qualifica SC: Educação realiza simulados nas 1.038 escolas estaduais para avaliar aprendizagem dos estudantes

Foto: Divulgação / SED

Os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio das 1.038 escolas estaduais de Santa Catarina participarão na próxima terça-feira, 15, de simulados de verificação da aprendizagem. Essa ação é parte integrante do programa Qualifica SC, do Governo de Santa Catarina, e tem como objetivo principal qualificar o processo de ensino e aprendizagem, buscando uma educação mais eficiente, equitativa e de qualidade em todo o estado.

“O incentivo das famílias é fundamental para que seus filhos participem do simulado de avaliação da aprendizagem. Esta é uma oportunidade de olhar com atenção para nossos estudantes, entender onde estão suas maiores necessidades e repensar, juntos, os caminhos para avançar”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Ceretta.

Os simulados são uma oportunidade crucial para reconhecer os desafios e impulsionar a recomposição das aprendizagens, utilizando dados reais como base e funcionando como uma ferramenta de apoio fundamental para as escolas. Com eles, será possível diagnosticar a situação atual da aprendizagem dos estudantes em nível estadual, identificando tanto as habilidades que já estão consolidadas quanto as defasagens existentes.

Os resultados desses simulados fornecerão dados comparativos entre o desempenho previsto e o real, informações vitais para que as ações de intervenção sejam mais assertivas. “Nós vamos fazer um planejamento focado nas reais necessidades de aprendizagem, elaborando estratégias pedagógicas com base nos dados e realidade de cada unidade escolar. A organização de ações específicas por habilidade defasada será essencial para o desenvolvimento dos nossos alunos”, completa a secretária.

Essa iniciativa também corrobora com a busca por melhores resultados educacionais, através de estratégias focadas no avanço do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além disso, os simulados ambientam os estudantes com a estrutura e a lógica da avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o que contribui para uma participação mais segura e efetiva por parte deles.

Qualifica SC

O Programa de Qualificação da Aprendizagem da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina (Qualifica SC) é uma iniciativa que vai implementar ações estratégicas voltadas à melhoria do fluxo escolar, à permanência dos estudantes e ao desempenho escolar.

O Qualifica SC possui três eixos de ação interdependentes: qualificação dos dados do Sistema de Gestão de Santa Catarina (Sisgesc) e do Educacenso, melhoria do fluxo escolar e elevação da proficiência acadêmica.