Polícia Civil de Roraima é representada em capacitação nacional sobre local de crime integrado com balística

Em mais uma ação de entrega de títulos definitivos, o Governo de Roraima contemplou 180 famílias de 12 bairros da capital, além de nove municípios do interior. A solenidade de entrega ocorreu na tarde desta terça-feira, 20, na Feira do Passarão, localizada no bairro Asa Branca. Esta é a quarta ação de entrega de títulos […]