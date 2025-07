Estão abertas as inscrições para famílias cadastradas no CadÚnico comparecerem gratuitamente à 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba nesta quinta-feira (17)

As famílias de Sorocaba que possuem o CadÚnico (Cadastro Único), do Governo Federal, terão a oportunidade de comparecer gratuitamente, nesta quinta-feira (17), das 13h às 17h, à 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família. Os brinquedos do Parque de Diversões também serão gratuitos. As vagas são limitadas e, por isso, é necessário se inscrever pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/dia-social-festa-julina.

São, ao todo, 1.000 vagas para crianças de 5 a 16 anos, acompanhadas de um responsável. A oportunidade oferecida foi um pedido especial da Prefeitura de Sorocaba à Afejubes (Associação das Entidades Participantes da Festa Julina Beneficente de Sorocaba), organizadora do evento.

A Festa Julina conta com as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas comercializadas por 29 entidades assistenciais do município, além de um grande Parque de Diversões e a pista de Patinação no Gelo, a grande novidade da edição deste ano da festa e algo inédito.

Além de oferecer um local seguro e um ambiente familiar, recheado de atrações e diversões para todas as idades, o objetivo do evento é angariar recursos às entidades beneficentes da cidade, já que a Festa Julina é uma importante fonte de renda para que essas instituições continuem desenvolvendo seu importante trabalho social ao longo de todo o ano.

O cardápio gastronômico da festa é bastante variado, com sopas, lanches, torresmo, costela, batata no cone, comida japonesa, churros, pastel, crepes, cocada, camafeu, maçã do amor e outros tantos pratos salgados e doces, além de refrigerantes, vinho quente, quentão, chocolate quente e muito mais.

Mais informações podem ser obtidas no site: http://julinadesorocaba.com.br/; na rede social oficial do evento: @festajulinasorocaba ou, ainda, nas redes sociais da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba).