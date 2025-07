Consulta pública online para nova etapa da PNAB já está aberta

Avelino Israel





A partir de hoje (14) e até o dia 25 de julho de 2025, a sociedade civil, trabalhadores da cultura, coletivos, grupos, instituições e fazedores de cultura do município já podem participar da consulta pública online para elaboração do PAR (Plano de Aplicação dos Recursos – ciclo 2) da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura). O documento já está disponível na internet.

Acesse aqui a consulta pública.

Além da consulta pública, a população também poderá participar de uma audiência pública presencial, que acontecerá no dia 2 de agosto, das 8h30 às 12h, no Cine Teatro Benedito Alves. Na ocasião, serão apresentadas as sugestões registradas na consulta online e elaborado o PAR.

São José dos Campos receberá, nesta etapa, R$ 4.286.929,08. Os recursos serão destinados ao fomento cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios ou outras formas de seleção pública.

Participação

A Prefeitura de São José e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo consideram essencial a participação da população, a fim de garantir que os recursos sejam aplicados de forma democrática, transparente e alinhada às necessidades e especificidades culturais do município.

A PNAB tem como objetivo garantir a continuidade de ações estruturantes para o setor cultural, promovendo o acesso, a diversidade e a valorização das expressões culturais em todo o território nacional.



