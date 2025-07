Mesmo com o tarifaço de Trump, SUS ganha elogio internacional e atrai atenção dos EUA: Consulado visita Hospital Geral de Nova Iguaçu

Se o presidente americano Donald Trump colocou a economia brasileira em xeque com o anúncio que vai taxar em 50% produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, na área da saúde as relações entre os dois países se estreitaram nesta quarta-feira (16). Representantes do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro estiveram no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) para conhecer de perto o funcionamento do hospital, referência no atendimento de traumas na Baixada Fluminense, região que concentra cerca de 4 milhões de habitantes.

Um dos motivos da visita foi a repercussão internacional do caso do jornalista Terrence McCoy, do “Washington Post”, que exaltou o atendimento gratuito que recebeu no SUS após sofrer um acidente em Paraty (RJ) e mostrou sua admiração pelo sistema público de saúde do Brasil. Os americanos estavam interessados na estrutura e nos protocolos adotados pelo HGNI em casos envolvendo cidadãos estrangeiros.

“É importante estarmos preparados para apoiar qualquer americano que precise de atendimento. Entender o funcionamento do HGNI nos permite agir de forma mais eficiente, com soluções antes que problemas ocorram”, afirmou o oficial consular Tanner Fagan.

Durante a visita, os representantes do consulado discutiram possíveis cooperações futuras e sugeriram parcerias como intercâmbios entre profissionais de saúde do Brasil e dos EUA.

Para o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo, a agenda reflete o reconhecimento da unidade no cenário estadual. “O SUS é uma conquista brasileira. Ver o interesse internacional é um sinal claro de que estamos no caminho certo — e que nosso modelo, mesmo com seus desafios, inspira até quem já foi capa de embate diplomático.”