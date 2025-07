IFSP publica política de inteligência artificial – IFSP

Normativa busca regulamentar e dar segurança para que estudantes e servidores explorem o potencial da IA de forma adequada

Com o objetivo de estimular o uso inovador e ético da Inteligência Artificial (IA), o IFSP publicou, nesta quarta-feira (16), a Portaria Normativa n.° 136/2025. A nova diretriz não busca apenas regulamentar, mas principalmente encorajar e dar segurança para que estudantes, docentes e técnicos administrativos explorem o potencial das ferramentas de IA de forma criativa e produtiva.

A iniciativa, que partiu de uma visão estratégica da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD), com o apoio técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) na análise de segurança e viabilidade, foi construída de forma democrática. Entre 19 de maio e 2 de junho de 2025, uma consulta pública permitiu que toda a comunidade participasse ativamente da elaboração do texto. O relatório consolidado com a análise das propostas está disponível para consulta neste link.

Para o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Bruno Nogueira Luz, a política representa um convite à comunidade. “Esta política vem para apoiar e sustentar as iniciativas da nossa comunidade. Queremos que nossos servidores e estudantes se sintam seguros e confiantes para integrar a Inteligência Artificial em seus processos, sabendo que têm um guia claro para fazer isso de forma ética, responsável e alinhada aos objetivos do IFSP. É um passo fundamental para mantermos a instituição na vanguarda da educação e da gestão”, destaca o pró-reitor.

Para garantir que essa exploração da IA seja segura e produtiva, a política se baseia em pilares fundamentais:

Segurança para Inovar (LGPD): ao definir regras claras, como a proibição de inserir dados sensíveis em ferramentas externas, a política cria um ambiente seguro, permitindo que os usuários experimentem a IA sem colocar em risco informações pessoais ou institucionais, em total conformidade com a LGPD.

Protagonismo e Responsabilidade: o documento incentiva o protagonismo do usuário, que tem a liberdade de usar a IA, assumindo a responsabilidade de verificar e validar os conteúdos gerados. Isso fomenta o desenvolvimento de um olhar crítico e qualificado sobre a tecnologia.

Potencializando a Capacidade Humana: no ensino, na pesquisa e na extensão, a IA é posicionada como uma poderosa ferramenta de apoio para potencializar a criatividade e a capacidade humana. A política incentiva seu uso para otimizar tarefas, ao mesmo tempo em que preserva o valor da originalidade e do pensamento crítico.

Reforçando seu caráter inovador, a própria portaria informa que foi redigida com o auxílio de um sistema de Inteligência Artificial, servindo como exemplo de uso transparente e produtivo da tecnologia.

Com a política em vigor, o IFSP reforça seu compromisso com a vanguarda tecnológica e se prepara para uma nova fase, focada em formar e capacitar sua comunidade para que todos possam aproveitar as oportunidades da era da IA.

*Notícia elaborada com apoio de IA, Gemini 2.5 Pro, para elaboração de texto a partir da estrutura de tópicos e temas definidos por humanos, e revisada por humanos antes da publicação.