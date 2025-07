Agência Minas Gerais | Governo de Minas investe mais de R$ 700 milhões em serviços de infraestrutura rodoviária em 2025

Relacionadas



Em 2025, o Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), está investindo mais de R$ 700 milhões em serviços de infraestrutura rodoviária por meio dos novos contratos de manutenção e conservação, que atendem as 40 unidades regionais da autarquia em todo o estado.

O aporte de recursos representa um aumento de 125% em comparação ao praticado em 2022, que foi da ordem de R$ 310 milhões, e vai permitir a revitalização de mais de mil quilômetros de segmentos rodoviários até o final do ano.

























Segundo ele, dados consolidados sobre a qualidade da malha estadual mineira, levantados pela equipe do DER-MG, apresentam queda no índice de rodovias consideradas ruins, passando de 22,1% em outubro de 2022 para 13,4 %, em abril de 2025, redução de quase 9%. Neste mesmo período, o índice de rodovias boas subiu, saltando de 34,1% para 45,9%.

Os novos contratos abrangem dezenas de obras de manutenção e conservação, tanto na rede pavimentada quanto na não pavimentada, e inclui, também, a recuperação de aterros, revitalização de sinalização, podas, capinas, entre outras atividades.

Um exemplo de trabalho já realizado por meio dos novos contratos é a MG-255, entre Cruzeta e Tapagipe, no Triângulo Mineiro. O trecho foi todo revitalizado e ganhou nova sinalização nas pistas, além de serviços de limpeza dos dispositivos de drenagem, capina, e outras intervenções.

Em outro ponto do estado, na região Central, o DER está revitalizando o pavimento da MGC-259, entre Curvelo e Felixlândia e entre Curvelo e Presidente Juscelino, em uma extensão de mais de 85 quilômetros.

O novo modelo de contrato praticado pelo DER-MG tem permitido mais agilidade nas respostas às demandas que surgem no dia a dia, sobretudo em período de chuvas, que temos enfrentado de forma mais tranquila que em anos anteriores, por causa do grande volume de recursos, conforme explica o diretor-geral.

“No momento estamos com apenas com dois trechos de interrupção total, um em Botumirim, Norte de Minas (projeto concluído) e outro na região Central, em Igaratinga (projeto em andamento). Além disso, são apenas sete pontos com tráfego por meio de variante e em todos já fase de licitação”, detalha Tavares.

Além das obras de conservação e manutenção de natureza continua, previstas nos novos contratos, o Governo de Minas deve terminar 2025 com outro dado importante. Serão mais de 2,2 mil quilômetros de rodovias estaduais recuperadas por meio o programa Caminhos pra Avançar.