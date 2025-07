Ponte da Fazenda São Geraldo passará por reforma e será interditada temporariamente

Posted on

Por MRNews Prepare-se para explorar as influências cósmicas que moldarão o seu amanhã. As estrelas continuam a enviar mensagens para cada signo, oferecendo vislumbres do que está por vir. Áries (21 de março – 19 de abril): A energia dinâmica persiste, Áries. Amanhã é propício para ação decisiva. Esteja preparado para liderar e enfrentar desafios […]