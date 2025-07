Quadrilhas intensificam ensaios para encantar o público com apresentações

Tudo pronto para o início do São João no Parque Anauá. O maior evento cultural do Estado começa nesta terça-feira, 22. Entre os quadrilheiros, o clima é de expectativa para as apresentações, e para conquistar o público as quadrilhas intensificaram o ritmo de ensaios nos últimos dias.

A Explosão Caipira completa este ano mais de duas décadas de aniversário de criação e vai para o tablado com o tema “Os 25 anos de Explosão: A festa no reino de São João”, e com a missão de mostrar a magia no tablado durante todo esse período de atuação no movimento quadrilheiro.

Conforme o animador Ítalo Fernandes, o grupo está treinando em ritmo acelerado para garantir o título de campeão como presente de aniversário. Ao todo a quadrilha levará 24 casais para o tablado.

“Estamos aqui nos últimos ajustes, estamos preparando a apresentação com muito carinho e as pessoas irão conferir um belíssimo espetáculo. Durante todo esse ano, pesquisamos o tema e depois de seis meses de ensaio vamos trazer a nossa própria história dentro do São João no Parque Anauá”, esclareceu.

Os quadrilheiros Natally Borges e Jailson Oliveira, estreantes como o casal de noivos, prometem fazer o máximo para contribuir com a quadrilha. Eles explicam que a Explosão se apresenta na quarta-feira, 23, no Palco Arena Junina, no São João no Parque Anauá e pretende encher os olhos do público com muita emoção.

“Esse é o meu primeiro ano como noivo da Explosão e essa responsabilidade é grande, mas vamos com tudo para ajudar a quadrilha ganhar e ser campeã”, acrescentou Jailson Oliveira.

“É uma honra representar a quadrilha e ainda mais agora como noiva e eu espero que todos fiquem felizes e gostem da nossa apresentação, pois temos feito tudo com muito carinho e para tanto vamos mostrar o nosso melhor”, complementou.

A Explosão tem o título de bicampeã no São João e terá também como momento importante a homenagem ao fundador da quadrilha, Joel Rodrigues.

“Não dá pra falar dos 25 anos da quadrilha sem falar do fundador Joel Rodrigues, ele que era uma pessoa muito especial e de coração enorme, pois ele ajudava não só a Explosão, mas sim todas as quadrilhas”, reforçou Jailson.

Coração Caipira esse ano levará para o tablado o retrato da vida do ribeirinho

Criada há 22 anos, a Coração Caipira levará para o São João a vida do pescador com o tema “Coração caipira caboclo romeiros de São Pedro (Pescador ribeirinho)”. A quadrilha é tetracampeã do São João no Parque Anauá e possui quatro participações em campeonatos nacionais.

“A gente volta aqui depois de anos e de tantos temas tradicionais com a missão de relembrar o apoio e a importância do ribeiro para a cultura brasileira, principalmente a contribuição para o norte e nordeste do país, então estamos aqui para relembrar a importância de cada um deles”, explicou o noivo da quadrilha, Gabriel Rodrigues.

Segundo a quadrilheira Gabriely Marinho, eles intensificaram os trabalhos de preparação com ensaios entre seis e oito meses diariamente. Ela estreia como noiva e com a vontade de colaborar e ajudar a quadrilha a voltar para o Grupo Especial.

“Esse é o nosso maior objetivo e se Deus quiser esse ano a Coração volta para o Grupo Especial. Se depender de mim, seremos campeã”, reforçou.

A quadrilha se apresentará na sexta-feira, 25, e para a rainha a alegria é em dobro.

“A quadrilha trabalhou em conjunto para garantir bons resultados. E em especial será bem melhor porque esse ano o palco Arena Junino está de cara, coberto, então vai ser muito bom”, reforçou.

Coraçãozinho Caipira também está pronta para o segundo ano de apresentação

As crianças prometem dar um show à parte no São João no Parque Anauá, principalmente porque tiveram repasse do Governo do Estado, como forma de valorização também do público infantil. Pelo segundo ano consecutivo a Coraçãozinho Caipira irá se apresentar no tablado, concretizando o resultado de um projeto de valorização e de cuidado maior com as crianças, filhos de quadrilheiros.

“Quando foi necessário tirar as crianças do tablado eles ficaram muito tristes, então foi preciso envolvê-los no projeto e daí surgiu a ideia de criar a quadrilha junina com a apresentação ano passado e diante do sucesso mantivemos o projeto e aqui estão eles, cheios de energia e de vontade”, acrescentou o fundador da quadrilha Sheul Chaves.

Para a autônoma Michelle Chaves, mãe de três quadrilheiros mirins, ver a criação da Coraçãozinho é um orgulho.

“Eu fui quadrilheira, e hoje ver a minha filha Ana Clara em crescente evolução e pronta para a mudança do mirim para o adulto é gratificante”, salientou.

Com o tema “Os smurfs”, a Coraçãozinho se apresentará no tablado no domingo, dia 27, com 16 casais.

