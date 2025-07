Roraima é destaque no crescimento de registros de prestadores de serviços turísticos no Norte

O Estado de Roraima aparece entre os três maiores crescimentos proporcionais de prestadores de serviços turísticos cadastrados no Cadastur (Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos), sistema do Ministério do Turismo.

Com aumento de 26,39% entre janeiro e julho de 2025, Roraima ficou atrás apenas do Pará (51,77%) e à frente de Rondônia (20,98%), impulsionando a alta de 24,31% registrada na Região Norte. Em todo o Brasil, o crescimento foi de 8,2% em comparação com o mesmo período de 2024.

De acordo com o Detur (Departamento de Turismo), da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), o avanço é resultado direto das ações de sensibilização junto aos empreendedores do setor. Em novembro do ano passado, por exemplo, uma equipe do Detur esteve na Serra de Tepequém para orientar donos de pousadas e restaurantes sobre a importância do cadastro, promovendo também a inclusão de diversos estabelecimentos no sistema.

A regularização das pousadas e hotéis é considerada fundamental para garantir qualidade e segurança nos serviços prestados aos turistas. O diretor do Detur, Bruno Muniz de Brito, destaca que o resultado positivo é reflexo do empenho do Governo de Roraima.

“O resultado do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Turismo com o Cadastur foi comprovado pelo Ministério do Turismo, na sua última publicação relacionada ao crescimento do número de prestadores de serviço turísticos do nosso Estado. Nós temos mais de 20% de crescimento nesse número de prestadores e isso comprova o desenvolvimento do Estado, por meio da atividade turística, o aumento dos profissionais qualificados e capacidade para atuar no turismo, e esse Cadastur também mostra a importância de se registrar um negócio profissional e que atende a exigência de mercado”, avalia.

Sistema Cadastur

O Cadastur é uma plataforma do Ministério do Turismo que reúne dados de meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, guias de turismo, entre outros serviços. Além de ser uma exigência legal para alguns segmentos, o cadastro contribui para a valorização do turismo local, promoção da legalidade e proteção dos direitos dos consumidores.

Em 2025, o número total de prestadores cadastrados no país saltou de 166.409 para 180.049, o que representa a formalização de 13.640 novos empreendimentos no setor. O cadastro é gratuito e, para algumas atividades, obrigatório. Além de proporcionar mais segurança jurídica e visibilidade ao prestador, a formalização facilita o acesso a políticas públicas, linhas de crédito e a programas de qualificação. Para saber mais basta entrar neste link

