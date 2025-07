Apresentação da terceira idade da Setrabes traz brilho à segunda noite de arraial

A Arena Junina do Parque Anauá ganhou um colorido especial na segunda noite do São João no Parque Anauá, realizada na quarta-feira, 23, com a participação animada do público do CIAPI (Centro Integrado de Atenção à Pessoa Idosa). Eles demonstraram talento e alegria ao apresentarem coreografias ensaiadas com dedicação e entusiasmo.

Com o tema “O Anarriê do CIAPI revive a criança que existe dentro de você”, a quadrilha formada por 36 idosos encantou o público com trajes típicos e muita energia no tablado.

Midelvina Maria, que frequenta o Centro Integrado vinculado à Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), falou sobre o impacto positivo das atividades oferecidas pelo Governo do Estado.

“Eu acho muito importante para nós, porque somos pessoas da terceira idade e essas atividades que participamos são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida. Eu me sinto muito bem”, declarou.

A secretária Tânia Soares, destacou que a presença dos idosos no São João reforça o compromisso do Governo de Roraima com a valorização e inclusão de todas as faixas etárias nas tradições culturais do Estado.

“O evento no Parque Anauá se consolidou como um ponto de encontro para a alegria e o fortalecimento dos laços sociais. A iniciativa destaca a importância da inclusão, proporcionando um momento de pura felicidade tanto para os idosos quanto para o público presente”, afirmou.

A participante Ana Maria também expressou sua satisfação com o espaço dedicado à terceira idade.

“O CIAPI é alegria, saúde, paz e felicidade. Lá temos muitas atividades, conforto e um grande acolhimento para a terceira idade”, disse.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro. Ainda estão marcadas as apresentações de Thullio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

