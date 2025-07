São João no Parque Anauá começa nesta terça-feira, 22, com show de Israel & Rodolffo

Maior São João do Norte do Brasil, o São João no Parque Anauá 2025 começa nesta terça-feira, 22. Para abrilhantar a noite de abertura do evento, haverá uma apresentação especial da dupla sertaneja goiana Israel & Rodolffo, dona do sucesso “Batom de Cereja”, no palco principal.

Israel & Rodolffo são amigos desde a infância e iniciaram a carreira musical juntos ainda na adolescência, em 2009. Com 27 anos de carreira, lançaram três EPs, 13 álbuns e nove projetos audiovisuais, sendo destaques no cenário do sertanejo universitário. Os artistas ganharam notoriedade após a participação de Rodolffo no reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo.

Além da programação no palco principal, no Forródromo e na Arena Junina, também haverá apresentações, à partir de 18h, com os grupos teatrais Locômbia Teatro de Andanças e Criart Teatral na Área Infantil. A concentração do São João no Parque Anauá 2025 começa às 18h e, durante a cerimônia de abertura, haverá queima de fogos no píer do Parque Anauá.

“Estamos fazendo com muito carinho mais uma edição do São João no Parque Anauá e esta, com toda a certeza, será a maior já realizada na história de Roraima. Então convido toda a população para participar do maior São João do Norte do país e aproveitar todas as atrações que preparamos especialmente para vocês”, declarou o governador Antonio Denarium.

Ainda no palco principal, se apresentam as atrações locais Bicho de Pé, Ellô Machado, Edvan Santtini, Vandah Guedes, Emelly Oliveira e Remela de Gato, além de DJ set de Larissa Meraki nos intervalos. No Forródromo, haverá apresentações de Laudicéia Moreira da Silva, Haynara Araújo, Estevão Alves e Alef Mendes.

Confira a programação musical do São João no Parque Anauá:

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL Intervalos DJ Larissa Meraki Palco Principal 18h Laudicéia Moreira da Silva Forródromo 19h Bicho de Pé Palco Principal Haynara Araújo Forródromo 20h Ellô Machado Palco Principal Estevão Alves Forródromo 21h Edvan Santtini Palco Principal Alef Mendes Forródromo 22h Show Nacional – Israel & Rodolffo Palco Principal 00h Vandah Guedes 01h Emelly Oliveira 02h Remela de Gato

CONCURSO DE QUADRILHAS

Ainda na noite de abertura do São João no Parque Anauá, será iniciada mais uma edição do tradicional Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, agora realizado em novo espaço para as apresentações e o público, além de estar próximo à entrada do evento. 28 quadrilhas juninas competem pelos grupos Emergente, de Acesso e Especial.

Confira a programação da Arena Junina:

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO GRUPO 18H30 Apresentação da Banda Marcial do Colégio Estadual Militarizado Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena 19H Abertura Oficial do São João no Parque Anauá 19H20 Apresentação da Quadrilha do CIAPD (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência) A partir de 19H40 Beija Flor Emergente Coração Alegre Macedão Acesso Luar do Sertão Espantalho Junino Especial Garranxê

Tradicional festejo do Parque Anauá promete ser a maior da história

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá está consolidado como o maior Maior São João do Norte do Brasil. Para o ano de 2025, o Governo de Roraima realizará o evento pela primeira vez com recursos repassados pelo Ministério do Turismo, alocados em emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

A edição deste ano promete ser a maior da história, com mais de 50 atrações locais dos mais variados estilos, além de 10 atrações nacionais convidadas. Além de Israel e Rodolffo, se apresentam George Henrique & Rodrigo, Manin Vaqueiro e Zé Vaqueiro (dia 23), Thúlio Milionário (dia 24), Lucas Lucco (dia 25), Companhia do Calypso (dia 26), Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jeferson Moraes (dia 27).

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas contará com a apresentação de 28 agremiações nos grupos Especial, Acesso e Emergente, que receberam um total de R$ 1,5 milhão do Governo de Roraima para encantar o público com suas apresentações. Em 2025, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

O post São João no Parque Anauá começa nesta terça-feira, 22, com show de Israel & Rodolffo apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.