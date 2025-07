Tradição, cultura e festa são expectativas do público para o São João no Parque Anauá

O São João no Parque Anauá 2025 abriu as portas oficialmente para o público nesta terça-feira, 22, e promete um espaço cheio de memórias, diversão e muita comida típica. A expectativa de visitantes por dia é de mais de 75 mil pessoas.

O Arraial da Família Roraimense já está na agenda da consultora de vendas Ana Kelly Gomes e da sua filha Isabelly Gomes, 10 anos. Esse é um momento que fica na memória das duas e elas estão empolgadas para os seis dias de festa.

“Eu vim com a minha filha pra prestigiar o evento. Todos os anos viemos e é um muito bonito, muito grandioso e ela gosta muito. Faz oito anos que a gente vem, comemos comidas típicas e hoje to querendo experimentar o morango do amor”, compartilhou Ana.

Para a pequena Isabelly, esse é um momento especial com a mãe e ela está cheia de planos. “Eu quero tirar muitas fotos bonitas, comer a minha comida preferida, que é cachorro quente, que eu como todo ano e eu quero que hoje seja muito legal”, celebrou a pequena.

E a festa conquista todas as idades, o casal Clerton Rocha, 56 anos, e Maria José da Silva, 60 anos, também vieram ao Arraial para relembrar o amor pelo São João. “As minhas expectativas são as melhores possíveis. É festa junina! Sou do estado do Maranhão e somos apaixonados. Estou aqui para curtir muito e aproveitar as comidas típicas, firme e forte”, brincou Clerton.

Maria se encantou com a decoração. Para ela, além das comidas típicas, os enfeites dessa época são uma marca registrada do período junino. “Eu sempre acompanho e venho admirar, é uma ornamentação muito linda, tudo muito bem organizado e também quero assistir as quadrilhas”, conta.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

