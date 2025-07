São João no Parque Anauá abre competição com temas culturais, emoção e casa cheia

O São João no Parque Anauá 2025 iniciou, nesta terça-feira, 22, o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, reunindo agremiações das categorias Emergente, Acesso e Especial na Arena Junina. A primeira noite foi marcada por emoção, criatividade e apresentações que encantaram o público.

A abertura ficou por conta das quadrilhas da categoria Emergente. A Beija Flor, do bairro Dr. Silvio Leite, levou à arena o tema “As cores do amor”, com 20 casais em coreografias sincronizadas. Já a quadrilha Coração Alegre, da vila Zizinho, em Alto Alegre, apresentou “O brado de um povo guerreiro”, celebrando a cultura indígena de Roraima e da Amazônia com muita garra e originalidade.

Na sequência, a categoria Acesso trouxe a tradicional Quadrilha Macedão, do bairro Caranã, com o tema “Conto dos pássaros do sertão e a sabedoria popular na noite de São João”, conquistando o público com seu enredo poético. A quadrilha Luar do Sertão destacou o casamento matuto, um dos símbolos mais marcantes da festa junina, em uma apresentação vibrante e animada.

O momento mais aguardado da noite ficou por conta das apresentações da categoria Especial. A Quadrilha Espantalho Junino trouxe o tema “Na trilha do sertão é de lei: é coragem e liberdade a paixão”. Em seguida, a veterana Garranxê emocionou com a coreografia “A lágrima que floresce”, baseada na pior seca da história do Brasil, ocorrida em 1977. Com mais de 30 anos de trajetória, a quadrilha foi ovacionada pelo público por sua interpretação sensível e forte sobre a fé e resistência do povo nordestino.

Antes do início das apresentações, o governador de Roraima, Antonio Denarium, destacou a importância da articulação da gestão na valorização da cultura do Estado.

“Estamos trabalhando na valorização da cultura local, tanto é que 28 grupos estão concorrendo ao prêmio estadual de melhor quadrilha junina de 2025. Temos as maiores premiações da história de Roraima e todas essas quadrilhas receberam cachê do Governo do Estado”, disse.

O concurso segue até o domingo, 27, e envolve uma disputa acirrada. O regulamento prevê que a última colocada da categoria Emergente ficará de fora da edição seguinte. Já as últimas colocadas do grupo Acesso serão rebaixadas para o grupo Emergente, enquanto as do grupo Especial que não obtiverem bom desempenho serão rebaixadas para o grupo Acesso.

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. Ao todo, o Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

