CBMSC reforça orientações no Dia Mundial de Prevenção do Afogamento

Fotos: Divulgação/CBMSC

O Dia Mundial de Prevenção Do Afogamento, celebrado em 25 de julho, é uma data voltada à conscientização sobre um risco frequente em diversos ambientes aquáticos. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) reforça a importância de atitudes preventivas, que podem ser adotadas por qualquer pessoa e salvar vidas.

Durante todo o ano, o CBMSC atua de forma preventiva e educativa, especialmente por meio do trabalho dos guarda-vidas nas praias e em ações junto à comunidade. Mesmo fora da temporada de verão, o risco de afogamentos permanece. Em Santa Catarina, os atendimentos fora da temporada ocorrem, principalmente, com pescadores que sobem em costões escorregadios e banhistas que, mesmo no inverno, frequentam praias ou rios sem os devidos cuidados.

“Mesmo em dias mais frios ou com menor movimento nas praias, o risco de afogamento continua presente. Por isso, é fundamental manter os cuidados e respeitar as orientações de segurança. Pequenas atitudes, como permanecer próximo ao posto de guarda-vidas e não subestimar o mar, fazem toda a diferença”, destaca o Capitão Franco Bressan, bombeiro militar do CBMSC.

Entre as principais orientações do CBMSC estão:

Não deixar crianças sozinhas em ambientes aquáticos. Elas devem ser supervisionadas constantemente, sempre ao alcance de um braço;

Não entrar no mar após ingerir bebida alcoólica;

Ao entrar no mar, manter o nível da água na altura da cintura e, sempre que possível, permanecer próximo ao posto de guarda-vidas;

Observar e respeitar as placas de advertência e as bandeiras de sinalização;

Não mergulhar em locais desconhecidos;

Nunca tentar realizar um salvamento sozinho, pois você pode se tornar a próxima vítima. Em caso de emergência, acione o socorro pelo telefone 193;

Evitar praias sem postos de guarda-vidas ativados. Para saber onde há um posto em funcionamento, baixe gratuitamente o aplicativo CBMSC Cidadão e verifique os locais com bandeira verde.

Além dos cuidados em praias e rios, o CBMSC alerta para os riscos de afogamentos em piscinas. Durante o inverno, ou em qualquer época em que não estiverem em uso, as piscinas devem ser esvaziadas para evitar quedas acidentais. Outra importante medida de prevenção é a instalação de cercas de proteção ao redor da piscina, mantendo a área isolada. Isso evita que crianças, animais ou mesmo adultos acessem o local e caiam acidentalmente.

Já para praticantes de esportes aquáticos, como stand up paddle, caiaque ou natação em mar aberto, a recomendação é evitar realizar a atividade sozinho e utilizar os equipamentos de segurança adequados.

Prevenção efetiva do CBMSC

Além da atuação direta nas praias, o CBMSC também desenvolve ações educativas por meio do Programa Golfinho, que tem como objetivo ensinar às crianças noções de segurança e prevenção ao afogamento.

O programa é realizado durante a temporada de verão nas praias e, ao longo do ano, em escolas públicas de Santa Catarina, ampliando o alcance da educação preventiva e formando multiplicadores da cultura de autoproteção.

Ao longo de todo o ano, o CBMSC segue firme no compromisso de proteger vidas, orientando a população catarinense sobre os perigos e atitudes seguras no ambiente aquático. A prevenção é o caminho mais seguro.