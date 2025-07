Nova Iguaçu incentiva a leitura distribuindo livros gratuitamente para a população

A paixão pelos livros está ganhando cada vez mais espaço em Nova Iguaçu. Com totens espalhados por diversos pontos da cidade para doação e retirada dos exemplares, a população tem acesso gratuito às publicações que informam, encantam e fortalecem o vínculo com a identidade local. É o caso da estudante de técnica de enfermagem Rayane Farinha de Oliveira, de 28 anos, moradora de Queimados, que escolheu os títulos “DNA Nordestino de Nova Iguaçu” e “DNA Iguaçuano” em um dos dez coletores disponíveis da cidade.

As obras, publicadas pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), reúnem textos de alunos da rede municipal de ensino e de escritores locais. Um grande incentivo à leitura.

“Gosto de leituras atuais e antigas, tenho o costume de ler os tópicos dos livros e mergulhar nas páginas mais interessantes. Hoje eu escolhi esses livros para conhecer um pouco mais da cultura e história de Nova Iguaçu. O livro é parte da minha rotina e eu busco conhecimento. A leitura é essencial, pois a comunicação é a base de tudo. Quem sabe um dia eu não serei autora?”, disse esperançosa, Rayane.

Essas ações fazem parte do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita, por meio do projeto “Livros para Voar”, criado pela FENIG. A iniciativa tem como objetivo promover o acesso à leitura e à escrita pela circulação de obras paradidáticas, como romances, biografias, poesias e ficções, entre moradores de todas as idades. Somente em 2024, foram distribuídos gratuitamente 1.601 livros na cidade.

“Os livros depois de doados e colocados nos coletores, vão para a FENIG, onde são higienizados, etiquetados e catalogados. Eles ficam à disposição da população. Ele deve ser entregue em bom estado para que outras pessoas possam ler. Temos dez pontos coletores, mas nossa meta é dobrar o número de caixas para 20 totens”, garantiu a diretora técnica da FENIG, Flávia Soares.

De acordo com o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, o incentivo à leitura também pode ser feito de forma itinerante. Foi elaborado um projeto para que uma van que vai levar os livros para os bairros mais distantes da cidade.

“Vamos fazer com que esses livros cheguem até as pessoas, para que todos tenham acesso à leitura. Queremos atingir crianças, adolescentes, adultos e idosos. Esse projeto vai entrar em vigor ainda esse ano. O cidadão vai ter o hábito de ler, ter o prazer e conhecer um livro com mais frequência”, afirmou Miguel.

A Fundação disponibiliza 10 pontos de coleta pela cidade de Nova Iguaçu, são eles: Fenig (rua Governador Portela, 812, no Centro de Nova Iguaçu); no TopShopping; Prefeitura de Nova Iguaçu; Igreja Santo Antônio da Prata; Igreja São Miguel Arcanjo, em Miguel Couto; OAB Nova Iguaçu; Casa de Cultura; Casa do Professor; Cefet-NI; e Loja Caçula Nova Iguaçu.