Penúltima noite do São João no Parque Anauá é sacudida pelo som da Companhia do Calypso

A quinta e penúltima noite do São João no Parque Anauá, neste sábado, 26, foi marcada por muita animação e nostalgia com o show da Companhia do Calypso, uma das bandas mais queridas do país. A apresentação ocorreu no palco principal do evento promovido pelo Governo de Roraima, com parceria e recursos repassados pelo Ministério do Turismo, e atraiu um público de 100 mil pessoas, segundo estimativa da PMRR (Polícia Militar de Roraima).

Com mais de 20 anos de carreira, a Companhia do Calypso conquistou fãs por todo o Brasil com seu repertório repleto de sucessos e a mistura de ritmos que vão do calypso ao forró eletrônico, arrocha, sertanejo e tecnomelody. Atualmente, os vocais da banda paraense estão sob o comando das cantoras Fênix Ribeiro e Paulinha Miranda.

“Estamos muito felizes de voltar a Roraima. Essa é a segunda vez que participamos do São João no Parque Anauá e esperamos que venham muitas outras. O público é caloroso, conhece nossas músicas e isso nos motiva ainda mais”, destacou Paulinha.

Reconhecida nacionalmente como “O Furacão do Brasil”, a banda é sinônimo de energia e tradição da música do Norte. Durante o show, o público cantou junto grandes hits como Bang Bang, Meu Amor É Todo Seu, Tchic Bum e Milkshake.

“A Companhia já tem uma história linda e é uma honra poder dar continuidade a esse legado, levando o ritmo do Norte para todos os cantos do Brasil. Estar aqui em Roraima, representando essa cultura, é especial demais”, disse Fênix.

Moradora de Boa Vista e natural do Pará, a secretária parlamentar Mary Souza aproveitou o show para matar a saudade da terra natal.

“A gente acaba matando um pouco da saudade de casa, do ritmo que embala todas as pessoas. Toda vez que tem uma atração da nossa terra, nós paraenses fazemos questão de prestigiar, e com a Companhia do Calypso não seria diferente”, brincou.

Além das atrações dos palcos musicais, a decoração também tem sido outro ponto bastante elogiado por quem visita o São João no Parque Anauá, como é o caso do agente operacional, Anderson Araújo.

“O Governo está de parabéns. Eu notei que desde a entrada até o tablado das quadrilhas, o palco e outros ambientes estão bem bonitos. A entrada de fato me impressionou bastante, pois ela está bem colorida, enfeitada, tem uma identidade bonita e está bem instagramável”, afirmou Anderson.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, e a programação também está sendo transmitida ao vivo pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Companhia do Calypso. Neste domingo, no encerramento, sobem ao palco, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024

FOTOGRAFIA: Taira Guerreiro

IMAGENS DE DRONE: Elinaldo Santos

O post Penúltima noite do São João no Parque Anauá é sacudida pelo som da Companhia do Calypso apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.