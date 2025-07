Cícero Lucena e Leo Bezerra iniciam curso do Samu que torna João Pessoa referência nacional

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra abriram, nesta segunda-feira (28), o Curso de Formação de Motociclistas Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para 37 profissionais de seis estados brasileiros, consolidando João Pessoa como referência nacional nesse tipo de cuidado. A solenidade foi realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

A formação ocorrerá ao longo dos próximos 15 dias, com uma semana dedicada a cada modalidade: instrução básica, intermediária e avançada. Os alunos participarão de aulas teóricas sobre legislação de trânsito, urgência e emergência. Além disso, o curso contará com um módulo de mecânica básica. Uma das etapas mais importantes será a instrução com o Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), que abordará técnicas avançadas de escolta e batedor.

“Com grande satisfação, recebemos os novos profissionais que atuarão na Paraíba e em outros estados brasileiros. Este curso especializado capacita profissionais de extrema importância, que, com dedicação e competência, desempenharão um papel fundamental no atendimento ágil e eficiente às ocorrências, contribuindo para a preservação de vidas”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Salvando vidas – O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, destacou o pioneirismo de João Pessoa nesse tipo de formação. Ele ressaltou que esse conhecimento, quando colocado em prática, faz a diferença para salvar mais vidas. “No caso de um paciente infartando, por exemplo, a cada minuto a probabilidade de sobrevivência diminui em 10%. Diante desse cenário, a intervenção rápida torna-se crucial, especialmente em locais de difícil acesso. Nesses casos, os socorristas em motocicletas representam um recurso vital, oferecendo a esperança de um atendimento imediato”, explicou o secretário.

Motolâncias em João Pessoa – A coordenadora do Samu-JP, Lídia Gadelha, informou que a corporação conta com 26 profissionais atuando na motolância, sendo 15 enfermeiros e 11 técnicos de enfermagem. O principal diferencial do serviço é o tempo de resposta. “Somos o único Samu que opera 24 horas por dia, e a motolância funciona também no período noturno — uma decisão do prefeito Cícero Lucena, com o apoio do secretário Luis Ferreira. Nossos equipamentos, como os uniformes com airbag de alta tecnologia e capacetes de nível profissional, reforçam o compromisso da gestão com a segurança. Isso nos motiva e impulsiona a trabalhar com dedicação”, afirmou.

Tempo de resposta – O coordenador do curso e profissional do Samu-JP, Fábio Nogueira, destacou a agilidade do serviço. “O principal diferencial da motolância é permitir um tempo de resposta significativamente menor. Em nossa área de atuação, o tempo médio de deslocamento da base da Prefeitura Municipal, em Água Fria, até o bairro do Bessa, é de aproximadamente cinco minutos”, detalhou.

Referência – Vindo de Pernambuco para João Pessoa, o profissional Jackson Joaquim elogiou a estrutura do Samu da Capital paraibana, agradeceu a oportunidade e disse esperar concluir a formação para colocar em prática o que aprendeu. “Estamos nos sentindo em casa, recebendo todo o cuidado e conhecimento por parte dos profissionais daqui”, afirmou.