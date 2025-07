Faperr realiza eleição para novo presidente do Conselho Deliberativo

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima (Faperr) realizou, nesta terça-feira, 29, a eleição do novo presidente do seu Conselho Deliberativo. O pleito, conduzido durante reunião ordinária com os conselheiros, reafirma o compromisso da Faperr com a transparência, a participação democrática e o fortalecimento da governança na ciência, tecnologia e inovação em Roraima.

O eleito foi Teylor Colares Filgueiras, da Seadi (Secretaria de Estado de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), que assume com a missão de conduzir os trabalhos colaborando diretamente com o desenvolvimento das ações da Fundação em apoio à pesquisa científica, ao fomento à inovação e à articulação de políticas públicas voltadas ao progresso do Estado.

“É uma grande honra assumir a presidência deste Conselho. A Faperr tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da ciência, da inovação e do desenvolvimento sustentável em Roraima. Acredito que a pesquisa científica é a base de toda sociedade que almeja avançar, e é com esse compromisso que pretendo contribuir nesta nova etapa”, enfatizou.

Já o vice-presidente, Sebastião de Oliveira Rebouças, do Ierr (Instituto de Educação de Roraima), destacou a importância da continuidade do trabalho já realizado e os desafios da nova gestão.

“A expectativa para essa nova gestão é, acima de tudo, dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela equipe anterior. Nosso objetivo agora é fortalecer a integração entre os diferentes setores, especialmente o produtivo, o educacional e o de pesquisa. Queremos incentivar desde a base do ensino fundamental até a graduação e a pós-graduação, buscando soluções sustentáveis para os problemas sociais do nosso Estado”, pontuou.

O Conselho Deliberativo da Faperr é composto por representantes de instituições de ensino superior, centros de pesquisa e entidades governamentais, sendo responsável por avaliar e aprovar os planos de ação da Fundação, além de acompanhar a aplicação dos recursos destinados à Ciência, Tecnologia e Inovação.

O ex-presidente do Conselho Deliberativo e agora Conselheiro Suplente na representatividade da Seadi, Márcio Grangeiro, reforçou o impacto da atuação do Conselho na consolidação das políticas de fomento à pesquisa em Roraima.

“Sem dúvida, é uma grande satisfação participar deste momento. A criação e a institucionalização da Faperr em Roraima representam um marco importante para o Estado, com uma instituição de enorme relevância, dedicada a incentivar a pesquisa, promover a inovação e garantir oportunidades para o desenvolvimento científico e tecnológico regional”, afirmou.

A nova composição da presidência do Conselho inicia uma nova etapa para a Faperr, que segue comprometida com o fortalecimento da produção científica regional e com a construção de um ecossistema de inovação cada vez mais sólido e colaborativo.

