Udesc Alto Vale se aproxima da educação básica com palestras de formação para 1,5 mil professores

Foto: Divulgação / Udesc

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), fortaleceu sua atuação junto à educação básica ao promover, na última semana, uma série de palestras formativas voltadas a professores das redes estadual e municipal de ensino. Ao todo, mais de 1,5 mil educadores foram impactados pelas ações em diferentes municípios da região.

Em Ibirama, a Udesc Alto Vale, em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE), realizou na segunda-feira, 21, o evento “Next Prof – Refletindo a educação através de novas perspectivas”, que reuniu mais de 800 professores. A programação abordou temas atuais e estratégicos para a educação, como o papel do professor na era da Inteligência Artificial.

“Essa foi a primeira edição do Next Prof com os professores vinculados à CRE de Ibirama, e o sucesso de público mostra a relevância do tema e a necessidade de continuidade. A ideia é realizar novas edições em outras cidades e com diferentes públicos”, comenta o diretor de Extensão da Udesc Alto Vale, professor Pablo Schoeffel.

Quem também concorda com o sucesso do evento é a supervisora regional de educação da CRE de Ibirama, Rosimeire Jacinto. “A proposta do Next trouxe provocações importantes para nossos professores. A formação despertou em nós esse desejo de continuar aprendendo com temas tão importantes com ao lousa digital, a neurociência e o pensamento computacional, para termos uma educação pública ainda melhor”, ressaltou a supervisora.

No dia seguinte, terça-feira, 22, o diretor-geral da Udesc Alto Vale, professor Marino Luiz Eyerkaufer, ministrou palestras para cerca de 700 professores da Coordenadoria Regional de Educação de Taió. As atividades ocorreram nos municípios de Mirim Doce e Santa Terezinha, com foco no tema “Protagonismo na educação: o papel da escola, do professor e do aluno”.

“A presença do professor Marino contribuiu significativamente para qualificar esses momentos de capacitação. Foi um momento muito especial. Gratidão a todos da Udesc Alto Vale”, salientou a supervisora regional de educação da CRE de Taió, Raquel Ramos.

Na mesma data, os professores Pablo Schoeffel e Rodrigo Rengel também participaram de ações formativas, conduzindo palestras voltadas a cerca de 50 educadores da rede municipal de Ibirama.

“As atividades fazem parte de uma estratégia da Udesc Alto Vale para ampliar sua inserção na comunidade e contribuir com a qualificação da educação básica no Alto Vale do Itajaí”, afirma Eyerkaufer.

