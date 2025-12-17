Agência Minas Gerais | Iniciativa transforma rotina das escolas públicas em Monte Carmelo e incentiva alimentação consciente

Planejada de forma estratégica e com grande impacto no cotidiano escolar, assim pode ser definido o Prato Consciente – Desperdício Zero, projeto idealizado pela nutricionista Fabiana dos Santos Rocha, da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Monte Carmelo, com apoio das nutricionistas e orientações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

A secretaria, por meio da Diretoria de Suprimento Escolar, abordou a necessidade de implementação de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), envolvendo as escolas e a comunidade escolar. Considerando a existência de 47 Superintendências Regionais de Ensino e igual número de nutricionistas, cada uma com realidades distintas, foi concedida autonomia para que cada profissional apresentasse e executasse propostas de acordo com as necessidades de sua respectiva SRE.

Nesse contexto, a SRE de Monte Carmelo identificou a necessidade de desenvolver atividades de EAN, para aproveitamento máximo da merenda escolar. Em razão disso, foi apresentada às unidades escolares uma proposta inicial voltada ao engajamento de toda a comunidade em ações para a redução do desperdício de alimentos.

Durante as visitas técnicas realizadas, Fabiana identificou pontos de melhorias, o que motivou reflexões e ações concretas. “Foi fundamental conversar com os alunos e entender o que estava acontecendo. Trabalhamos a ideia de pegar no prato apenas o que realmente for comer, e isso fez toda a diferença. Hoje, temos escolas quase zerando o desperdício de alimentos, o que mostra que a conscientização funciona quando envolve planejamento e participação de todos”, disse.

A partir dessa iniciativa, cada escola definiu sua própria estratégia, promovendo o envolvimento dos estudantes no trabalho diário de coleta e pesagem dos restos alimentares por turno. Foram confeccionados cartazes para registro dos dados e instituída uma competição entre os turnos, o que contribuiu para a conscientização sobre os impactos do desperdício na vida de todos.

A implementação do projeto foi conduzida de maneira gradual e acompanhada de perto pela equipe gestora e pela nutricionista responsável. Para a SRE de Monte Carmelo, o projeto é um posicionamento institucional diante de temas urgentes para a educação e para o planeta.

A superintendente regional, Simone Souza Resende Mundim, destaca o alcance e o valor da iniciativa. “A importância do Prato Consciente para a Superintendência Regional de Ensino é de muito valor. Um órgão institucional que representa e trabalha com a educação da região precisa se preocupar com as questões ambientais, com a justiça climática, com a sustentabilidade do planeta”, afirma.