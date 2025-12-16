NOTÍCIAS

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.37/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos atuariais para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bonito (IPSMB).

    AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

    DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025

    PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2025

    EMPRESA: RPrev Consultoria Atuarial LTDA

    CNPJ nº 46.147.565/0001-05

    VALOR TOTAL: R$ 3.498,00 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais)

    PRAZO: 12 meses.

    Bonito-MS, 15 de dezembro de 2025.

    Rosileia Gomes Xavier

    Diretora Presidente do IPSMB

