Dembelê e Bonmatí levam Fifa The Best de melhores jogadores do ano

O atacante francês Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain) e a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí (Barcelona) foram contemplados com o prêmio Fifa The Best de melhores jogadores do mundo na temporada 2025. O anúncio foi feito durante tradicional cerimônia de gala realizada este ano em Doha (Catar). Os dois ganharam a láurea após serem eleitos em votação que reuniu jornalistas, treinadores, capitães de seleções e torcedores. Em setembro, Dembelê e Bonmatí já haviam faturado o prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista France Football.

No ano passado, o Fifa The Best ficou com o atacante Vinícius Júnior, da seleção brasileira e do Real Madrid. Neste ano, Raphinha (Barcelona) também concorreu na categoria de melhor do ano, assim como Alisson (Liverpool), que disputava como melhor goleiro da temporada. No entanto, nenhum dos dois jogadores da seleção brasileira foi agraciado.

Dembelê foi contemplado pela primeira vez como o melhor do ano. Ele superou outros 10 indicados ao Fifa The Best. O atacante de 28 anos foi o principal destaque do PSG em 2024/2025, ajudando o time a enfileirar títulos: Campeonato Francês, Supercopa da França, Copa da França e Liga dos Campeões da Uefa. a UEFA. O jogador anotou 37 gols e 16 assistências. Além de melhor jogador da temporada, o atacante também foi eleito para a categoria seleção do ano do Fifa The Best.

First time was so nice, she had to do it thrice. #TheBest FIFA Women’s Player 2025: Aitana Bonmatí. — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Já espanhola Aitana Bonmatí, de 27 anos, foi eleita pela terceira consecutiva a melhor jogadora do ano pelo The Fifa Best. A meio-campista do Barcelona concorria na categoria com outras 16 jogadoras, entre elas a companheira de time Alexia Putellas, vencedora do Fifa The Best em 2021 e 2022. Protagonista do Barça na temporada, Bonmatí também foi eleita a melhor jogadora da Liga dos Campeões 2024/25, apesar da derrota do time catalão para o Arsenal na final do torneio. A meio-campista também foi eleita para compor a seleção do ano.

O prêmio Fifa The Best avaliou o desempenho dos jogadores no período de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025.

Vendedores do prêmo Fifa The Best

Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City e seleção da Itália)

Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea e seleção da Itália)

Prêmio Puskás: Santiago Montiel (Independiente)

Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)

Fifa Fan Award: Torcedores do Zakho SC

Melhor treinadora: Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra)

Melhor treinador: Luis Enrique (PSG)

Seleção masculina da temporada: Donnarumma (Manchester City e seleção da Itália), Hakimi (PSG e Marrocos), Willian Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG e Portugal), Cole Palmer (Chelsea e Inglaterra), Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra), Vitinha (PSG e Portugal), Pedri (Barcelona e Espanha), Lamine Yamal (Barcelona e Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG e França).

Seleção feminina da temporada: Hannah Hampton (Chelsea e seleção da Inglaterra), Lucy Bronze (Chelsea e Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal e Inglaterra), Irene Paredes (Barcelona e Espanha), Ona Batlle (Barcelona e Espanha), Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha), Patricia Guijarro (Barcelona e Espanha), Claudia Pina (Barcelona e Espanha), Alexia Putellas (Barcelona e Espanha), Alessia Russo (Arsenal e Inglaterra) e Mariona Caldentey (Arsenal e Espanha).

Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)