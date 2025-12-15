Nova Iguaçu celebra escritores no III Prêmio Antônio Fraga

Nova Iguaçu vai, mais uma vez, celebrar sua vocação literária na noite desta terça-feira (16), durante a terceira edição do Prêmio Antônio Fraga, concedido pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG). A Noite de Autógrafos será realizada a partir das 18h30, no Teatro Sylvio Monteiro, localizado no Complexo Cultural Mário Marques, no Centro de Nova Iguaçu. O evento tem o apoio das secretarias municipais de Cultura (SEMCULT) e de Educação (SEMED).

Trinta escritores foram contemplados no Edital de Chamamento Público 2025 nas categorias contos, crônicas e poesias. Eles vão autografar o livro que este ano destacou o tema “Povos Originários – Indígenas”. Os textos inéditos abordam os povos originários do Brasil, bem como os que habitavam áreas que hoje compõem o Município. A iniciativa faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).

“Um livro fica para a eternidade. Ao editar e lançar essa terceira publicação do Edital Antônio Fraga, incentivamos e valorizamos os talentos literários da nossa cidade. Democratizar a escrita e a leitura é a principal porta para o mundo do conhecimento e aos ideais de Educação e de Cultura”, destacou o Presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

O livro “Povos Originários” promove a diversidade cultural, a memória ancestral e a preservação das histórias e saberes indígenas por meio da literatura, em um período histórico tão marcante para as causas ambientais. A publicação será distribuída para as redes de bibliotecas municipais e em eventos realizados pela FENIG, o que reforça o papel da Fundação como produtora literária no incentivo ao desenvolvimento humano e intelectual da nossa população.

O Complexo Cultural fica na Rua Getúlio Vargas, 51, no Centro de Nova Iguaçu.

Escritor reconhecido dá nome ao prêmio

O Prêmio Antônio Fraga é uma homenagem ao escritor que viveu na Baixada Fluminense e se notabilizou por obras como o livro “Desabrigo”, de 1942, e o poema dramático “Moinho”, de 1957 , além de contos, crônicas e ensaios. Antônio Fraga é reconhecido por artistas e intelectuais como um dos mais habilidosos escritores da linguagem popular.

Na primeira edição, em 2023, o livro “DNA Nordestino de Nova Iguaçu” contou com textos de 15 estudantes da rede municipal, selecionados em edital. Os livros, editados pela FENIG, foram distribuídos nos principais eventos da cidade e viraram acervo de bibliotecas das escolas da rede municipal com turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino fundamental 2, que participaram do chamamento público.

A segunda edição, em 2024, contemplou 30 escritores do município que criaram contos e poesias com o tema DNA Iguaçuano. Através de chamamento público, o edital convidou escritores a explorarem as origens e as características do município. O livro, que reúne essa seleção, é uma vitrine para os novos talentos do município e traz também veteranos que estão em plena atividade na produção literária.