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AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2025. – Prefeitura Municipal de Bonito

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O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através do pregoeiro, torna público, a quem possa interessar, a comunicação da suspensão do Pregão Eletrônico n° 14/2025, que tem por objeto a contratação de empresa de tecnologia da informação para fornecimento de licença de direito de uso de software integrado de gestão pública com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento, visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência, conforme critérios especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, edital e seus anexos, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 3980, no dia 01 de dezembro de 2025, página 88, conforme decisão singular interlocutória DSI – G.SP – 266/2025 do TCE-MS.

Bonito/MS, 19 de dezembro de 2025.

José Eduardo Mündel

Pregoeiro

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