NOTÍCIAS

Neabi lança chamada pública para seleção de novos integrantes – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Neabi lança chamada pública para seleção de novos integrantes – IFSP

Servidores e estudantes podem se inscrever até 13 de fevereiro de 2026 

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do IFSP está com inscrições abertas para a seleção de integrantes. As inscrições acontecem no período de 19 de dezembro de 2025 a 13 de fevereiro de 2026. Podem se candidatar docentes, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e discentes regularmente matriculados do IFSP. 

Para efetivar a inscrição, os interessados devem atender a, pelo menos, um dos critérios previstos no item 3 do edital. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, acessível pelo link indicado no edital.   

Sobre o Neabi 

O Neabi tem como finalidade assegurar que as questões étnico-raciais — como o racismo e a xenofobia — sejam tratadas com a devida relevância nas ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do IFSP ou a ele vinculadas. O Núcleo atua no acompanhamento do cumprimento da legislação vigente, bem como na promoção e ampliação de ações inclusivas e do debate qualificado sobre o racismo no Brasil. 

Mais informações sobre as ações e iniciativas do Neabi podem ser consultadas na página institucional do Núcleo. 

Documentos:

Edital nº 273/2025 – Chamada pública para seleção de integrantes do Neabi.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Motorista tenta desviar de motociclista que invadiu preferencial e atropela duas pessoas na zona Oeste de Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Acidente aconteceu nesta segunda-feira (29) – Foto: Reprodução O motorista de um carro atropelou duas pessoas nesta segunda-feira (29) após tentar desviar de uma motociclista que invadiu a preferencial em um cruzamento no bairro Tancredo Neves, zona Oeste de Boa Vista. As vítimas foram levadas para o hospital. Uma criança de 8 anos que estava […]
NOTÍCIAS

Semec esclarece sobre novas matrículas nas escolas municipais – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Educação e Cultura de Bonito informa aos pais e responsáveis que nesta segunda-feira (22) teve início o período de matrículas para alunos novos em toda Rede Municipal de Ensino, porém, em algumas unidades escolares não há disponibilidade de novas vagas no momento. Informamos que para os Centros de Educação Infantil (CEIs), seguiremos […]
NOTÍCIAS

Agentes do BRT Seguro prendem homem que furtou equipamento do Terminal Gentileza – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Equipamento contra incêndio do Terminal Gentileza após prisão de homem que o havia furtado – Seop/Prefeitura do Rio Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, prenderam um homem que furtou um esguicho de incêndio do interior do Terminal Intermodal Gentileza, nesta sexta-feira (10/5). Acionados pelo Centro de Controle e Monitoramento do Terminal Gentileza, […]