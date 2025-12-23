Neabi lança chamada pública para seleção de novos integrantes – IFSP

Servidores e estudantes podem se inscrever até 13 de fevereiro de 2026

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do IFSP está com inscrições abertas para a seleção de integrantes. As inscrições acontecem no período de 19 de dezembro de 2025 a 13 de fevereiro de 2026. Podem se candidatar docentes, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e discentes regularmente matriculados do IFSP.

Para efetivar a inscrição, os interessados devem atender a, pelo menos, um dos critérios previstos no item 3 do edital. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, acessível pelo link indicado no edital.

Sobre o Neabi

O Neabi tem como finalidade assegurar que as questões étnico-raciais — como o racismo e a xenofobia — sejam tratadas com a devida relevância nas ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do IFSP ou a ele vinculadas. O Núcleo atua no acompanhamento do cumprimento da legislação vigente, bem como na promoção e ampliação de ações inclusivas e do debate qualificado sobre o racismo no Brasil.

Mais informações sobre as ações e iniciativas do Neabi podem ser consultadas na página institucional do Núcleo.

Documentos:

Edital nº 273/2025 – Chamada pública para seleção de integrantes do Neabi.