Sine: veja as mais de 150 oportunidades de emprego para esta sexta-feira, 19

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 153 vagas de emprego para Roraima nesta sexta-feira, 19. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.
Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.
Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.
Confira as vagas do Sine-RR
- AÇOUGUEIRO
- ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
- ATENDENTE DE LANCHONETE
- ATENDENTE DE LOJAS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS
- ATENDENTE DE PADARIA
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
- AUXILIAR DE LIMPEZA
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
- BARMAN
- CARPINTEIRO
- CASEIRO
- CONFEITEIRO
- COZINHEIRO GERAL
- EMPACOTADOR
- EMPREGADA DOMÉSTICA
- FARMACÊUTICO
- FISCAL DE LOJA
- FRENTISTA
- INSPETOR DE AUDITORIA
- JARDINEIRO
- MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO)
- MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIÁRIO
- MOTORISTA DE ONIBUS URBANO
- OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (TRABALHAR EM FÁBRICA NO BALIZA)
- OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
- OPERADOR (A) DE CAIXA
- OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
- PEDREIRO
- RECEPCIONISTA
- REPOSITOR DE MERCADORIA
- SALGADEIRO
- SERVENTE DE OBRAS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)
- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
- TRATORISTA AGRÍCOLA
- VAQUEIRO
- VENDEDOR INTERNO
Oportunidades para PCD
- AUXILIAR DE T.I
- REPOSITOR DE MERCADORIAS
Fonte: Da Redação