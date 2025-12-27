Mães e bebês recebem ação especial de Natal na maternidade

Em meio à rotina intensa da UTI Neonatal do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, mães participaram de uma oficina de confecção de roupinhas natalinas para seus bebês internados, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de afeto, escuta e esperança.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar um momento de pausa e acolhimento às mulheres que vivenciam o período sensível da internação neonatal, especialmente em uma época marcada pelo simbolismo do nascimento, da família e do amor.

“Essas confecções de roupinhas de Natal feitas pelas mães para os seus bebês é para dar um afago, uma humanização maior para essas mulheres que tanto fazem pelos seus filhos. Então essa ação também é uma forma da gente acolher elas aqui no HMI”, afirmou o diretor-geral da unidade, Manoel Roque.

Entre linhas, tecidos e conversas, o momento também fortaleceu os laços entre as próprias mães e a equipe da maternidade, que passaram a se enxergar como rede de apoio.

A mãezinha de primeira viagem Emilly de Oliveira descobriu ainda durante a gestação que o pequeno Gael havia sido diagnosticado com hidrocefalia. Desde o seu nascimento, no dia 24 de novembro, o pequeno segue internado na UTI, passando por cirurgias e cuidados intensivos.

“Estou feliz porque eu vou passar o Natal perto do meu filho e as tias [as enfermeiras] trouxeram esse momento acolhedor. Estamos aqui entre amigos, entre família, porque a gente considera o hospital como a nossa segunda casa. Esse momento é como se estivéssemos em casa, porque estaríamos assim com a família”, contou Emily.

