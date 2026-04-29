Boa Vista e Roraima Notícias

Seed realiza novas convocações e reforça quadro de profissionais na rede estadual

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Seed realiza novas convocações e reforça quadro de profissionais na rede estadual

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto de Roraima), publicou dois editais de convocação que ampliam o quadro de profissionais da rede estadual, contemplando tanto a formação continuada quanto o atendimento direto nas escolas da capital e do interior.

Para ambos os editais, os convocados devem se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550 – Centro, na quinta-feira, 30 de abril a partir das 7h30 até 13h30, conforme cronograma.

Os candidatos devem levar toda a documentação exigida em edital, organizada em envelope A4, incluindo documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e certidões.

Convocações

Por meio do edital nº 49/2026, publicado no dia 27 no DOE (Diário Oficial do Estado) e no site da secretaria, foi realizada a 3ª convocação de classificados para atuação no Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima).

Nesta etapa, foram convocados três profissionais: um assistente administrativo e dois professores formadores do Programa Criança Alfabetizada. Eles irão atuar na formação continuada de educadores e no fortalecimento das ações pedagógicas voltadas à alfabetização na idade certa.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed, Ranielly Silva, destacou a importância da convocação para a melhoria da qualidade do ensino.

“Esses profissionais vão contribuir diretamente com a formação continuada dos nossos educadores e com o fortalecimento do Programa Criança Alfabetizada. É um trabalho estratégico que impacta toda a rede”, afirmou.

Já o edital nº 50/2026 trata da 12ª convocação de profissionais para atender às escolas da rede estadual. Ao todo, 81 profissionais foram convocados, distribuídos entre professores do Ensino Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de professores auxiliares e docentes de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Também foram chamados cuidadores e profissionais de apoio escolar, monitores de transporte escolar, além de especialistas como nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, suprindo as demandas educacionais em municípios como Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Rorainópolis, entre outros.

O post Seed realiza novas convocações e reforça quadro de profissionais na rede estadual apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Artigos do Governo de Roraima são aprovados para primeiro congresso nacional do Conseplan

Posted on Author boavistaagora.com.br

Cinco artigos científicos elaborados por servidores do Governo de Roraima foram aprovados para apresentação no 1º Congresso do Conseplan (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento), que acontecerá de 6 a 8 de maio deste ano em Brasília (DF). A Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) obteve a aprovação de três artigos, enquanto a Seadi […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Secult capacita jovens indígenas para turismo sustentável em comunidades

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), promoveu entre os dias 13 e 19 de julho mais uma etapa do Programa de Turismo em Terras Indígenas, desta vez na comunidade Taxí 2, localizada na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Pacaraima. A ação foi realizada a convite da própria […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Prêmio reúne 72 escolas da rede estadual para valorizar práticas inovadoras

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto), divulgou o balanço das inscrições da 4ª edição do Prêmio Estadual de Gestão Escolar “Professora Maria Odete Calheiros Pena” 2025. Ao todo, 72 unidades de ensino da rede estadual confirmaram participação na iniciativa que valoriza práticas de gestão inovadoras e colaborativas. Dessas, 46 escolas são de Boa Vista, […]