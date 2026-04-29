Seed realiza novas convocações e reforça quadro de profissionais na rede estadual

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto de Roraima), publicou dois editais de convocação que ampliam o quadro de profissionais da rede estadual, contemplando tanto a formação continuada quanto o atendimento direto nas escolas da capital e do interior.

Para ambos os editais, os convocados devem se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550 – Centro, na quinta-feira, 30 de abril a partir das 7h30 até 13h30, conforme cronograma.

Os candidatos devem levar toda a documentação exigida em edital, organizada em envelope A4, incluindo documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e certidões.

Convocações

Por meio do edital nº 49/2026, publicado no dia 27 no DOE (Diário Oficial do Estado) e no site da secretaria, foi realizada a 3ª convocação de classificados para atuação no Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima).

Nesta etapa, foram convocados três profissionais: um assistente administrativo e dois professores formadores do Programa Criança Alfabetizada. Eles irão atuar na formação continuada de educadores e no fortalecimento das ações pedagógicas voltadas à alfabetização na idade certa.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed, Ranielly Silva, destacou a importância da convocação para a melhoria da qualidade do ensino.

“Esses profissionais vão contribuir diretamente com a formação continuada dos nossos educadores e com o fortalecimento do Programa Criança Alfabetizada. É um trabalho estratégico que impacta toda a rede”, afirmou.

Já o edital nº 50/2026 trata da 12ª convocação de profissionais para atender às escolas da rede estadual. Ao todo, 81 profissionais foram convocados, distribuídos entre professores do Ensino Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de professores auxiliares e docentes de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Também foram chamados cuidadores e profissionais de apoio escolar, monitores de transporte escolar, além de especialistas como nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, suprindo as demandas educacionais em municípios como Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Rorainópolis, entre outros.

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