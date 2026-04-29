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Projeto Paredão inaugura intervenções urbanas e exposição fotográfica nesta quarta-feira (29) – Agência de Notícias

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28 de abril de 2026

17:23

Por: Evelyn Azevedo

O projeto Paredão — Arte a Céu Aberto inaugura, nesta quarta-feira (29), às 19h, no Espaço de Arte Casa da Elza, as artes urbanas “Ilda” e “Passeio Público”. O evento gratuito contará ainda com as exposições fotográficas de Lauren França, Paulo Ochandio e Yves Tadeu.

A iniciativa é do coletivo cultural formado por Antonio Pacheco, Edgard Steffen Jr., Laura Carone Cardieri, Lauren França e Paulo Ochandio, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), Seritec, Imagem Outdoor e Via Original.

O projeto tem como objetivo fazer de Sorocaba um espaço urbano como suporte permanente para a arte contemporânea, consolidando fachadas, empenas e muros como uma galeria viva, acessível e integrada ao cotidiano da cidade.

A arte “Ilda” está instalada na empena do Edifício Ondina, ao lado do Espaço de Arte Casa da Elza, localizado na Rua Dr. Nogueira Martins, 284, no Centro. Já “Passeio Público” pode ser conferido na Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 280.

Segundo os organizadores, juntas, as obras passam a mensagem: “Desacelere, mude o olhar”, provocando a reflexão sobre a escala da cidade, o movimento e a pausa, a multidão e o indivíduo, a pressa e a contemplação.

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