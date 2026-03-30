NOTÍCIAS

Secretaria do Turismo divulga Calendário de Eventos Turísticos de 2026 – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Secretaria do Turismo divulga Calendário de Eventos Turísticos de 2026 – Agência de Notícias

A Secretaria do Turismo (Setur) divulgou, por meio do Jornal do Município nº 3856, de 12 de dezembro de 2025, o Calendário de Eventos Turísticos de Sorocaba de 2026, de acordo com a Lei nº 12.718, de 10 de janeiro de 2023, reunindo uma programação diversificada que promete movimentar a cidade ao longo do ano.

Com atividades culturais e festivas, o cronograma tem como objetivo fortalecer o turismo local, valorizar a identidade cultural e impulsionar a economia, atraindo visitantes e oferecendo mais opções de lazer para a população.

Confira abaixo a relação dos eventos:

JANEIRO

Cine Vagão
Dias 10, 17, 24 e 31
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420).

Carnachopp
Dias 24 e 25
Local: Praça Frei Baraúna

FEVEREIRO

Passeio de Trem de Carnaval
Dia 14
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

MARÇO

Festival Artesanal Regional
Dias 13, 14 e 15
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

St. Patrick Day
Dias 21 e 22
Local: Parque Carlos Alberto de Souza (Av. Antônio Carlos Comitre, s/n)

Passeio de Trem de Páscoa
Dia 28
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

ABRIL

Na Brasa Festa – Festival de Churrasco de Sorocaba
Dias 3,4 e 5
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

Luzes da Coreia – Segunda edição
Dias 10, 11 e 12
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Trem dos operários
Dia 18
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

MAIO

Mês do Tropeiro
Dia (ainda sem data definida)
Local: Diversos, terminando no Parque das Águas

Passeio de Trem do Dia das Mães
Dia 9
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

Mega Burguer – O Festival de Hambúrguer de Sorocaba
Dias 22, 23 e 24
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

JUNHO

Arraiá do Amô
Dias 4, 5, 6 e 7
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Passeio de Trem do Dia dos Namorados
Dia 13
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

Arraiá Sorocabano
Dias 13 e 14
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

JULHO

Cine Vagão
Dias 3, 10, 17 e 24
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

Festival de Música de Sorocaba
Dias 10, 11 e 12
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

1ª Residência Literária Sorocabana
Dias 10, 11 e 12
Local: A definir

AGOSTO

16ª Festa da Colônia Japonesa
Dias 1 e 2
Local: Parque Kasato Maru (Av. Antônio Carlos Comitre, s/n)

Festival Gastronômico
Dias 8 e 9
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Trem dos Operários
Dia 15
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

Aniversário de Sorocaba
Dia 15
Local: Paço Municipal (Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041)

Festival Italiano – 2ª edição
Dias 21, 22 e 23
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Metso Multicultural
Dias 28, 29 e 30
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

SETEMBRO

Desfile da Independência
Dia 7
Local: Paço Municipal (Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041)

Festival 1001 Sabores – 2ª edição
Dias 18, 19 e 20
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Passeio de Trem de Primavera
Dia 19
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, s/n)

Festa das Nações
Dias 25, 26 e 27
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

OUTUBRO

Oktoberfest
Dias 3 e 4
Local: Parque Carlos Alberto de Souza (Av. Antônio Carlos Comitre, s/n)

Passeio de Trem do Dia das Crianças
Dia 10
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

Mi Tierra + Camarão – 2ª Edição
Dias 16, 17 e 18
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

NOVEMBRO

Festa à Fantasia Doces ou Travessuras
Dias 6, 7 e 8
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Dia da Consciência Negra
Dia 20
Local: Parque das Águas (Rua Antônio Joaquim Santana, s/n)

Passeio de Trem Iluminado
Dias 26, 27, 28 e 29
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

DEZEMBRO

Passeio de Trem Iluminado
Dias 2 a 6; 9 a 13; 16 a 20
Local: Estação Paula Souza (Rua Dr. Paula Souza, 420)

Natal Amo Sorocaba
Dias 4, 5 e 6
Local: Praça da Amizade (Av. Pereira da Silva, s/n)

Feira de Livro de Autores Sorocabanos
Dias 11, 12 e 13
Local: Sesc Sorocaba (Rua Barão de Piratininga, 555)

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

