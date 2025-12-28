NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Secretaria de Saúde orienta população sobre cuidados no período chuvoso em Minas Gerais

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Secretaria de Saúde orienta população sobre cuidados no período chuvoso em Minas Gerais

O início do verão marca a intensificação do período chuvoso em Minas Gerais e exige atenção redobrada da população. Além dos transtornos provocados pelas chuvas intensas, enchentes e alagamentos, este período amplia o risco de doenças e outros agravos à saúde, tornando necessários cuidados específicos.  

Para enfrentar esse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atua com o Plano de Preparação e Resposta ao Período Chuvoso, no âmbito do Programa VigiDesastres. A estratégia envolve o monitoramento de riscos e condições sanitárias, além da atuação integrada com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos, garantindo apoio aos municípios em situações de emergência.  

As chuvas frequentes, somadas às altas temperaturas, criam condições favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. “O período chuvoso, combinado com as altas temperaturas, pode levar à proliferação do mosquito”, ressalta o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi.  

Além da dengue, enchentes e alagamentos elevam o risco de tétano, doença causada por uma bactéria presente em objetos perfurantes e enferrujados, comuns em áreas atingidas por inundações. 

Imunização 

Como parte das ações de prevenção, Minas Gerais vai disponibilizar a vacina Qdenga contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O estado também contará com a vacina do Instituto Butantan, igualmente contra a dengue, que inicialmente será aplicada nos profissionais da atenção primária à saúde. 

“O tétano tem vacina disponível no SUS, gratuita e eficaz, nos vacimóveis e postos de saúde, pronta para ser acessada pela nossa população”, destaca Prosdocimi. 

Cuidados com a água 

As águas contaminadas pelas enchentes também podem causar doenças diarreicas, exigindo atenção redobrada da população. A orientação é consumir apenas água tratada, filtrada ou fervida e procurar a unidade de saúde em caso de agravamento dos sintomas. 

“A principal orientação é descartar qualquer alimento que teve contato com a água da enchente, mesmo os embalados. A água sanitária pode ser utilizada na higienização de superfícies e ambientes atingidos”, explica Prosdocimi. 

Quando não for possível filtrar ou ferver a água, a desinfecção pode ser feita com duas gotas de água sanitária para cada litro de água, aguardando 30 minutos antes do consumo.  

A SES-MG também recomenda atenção à leptospirose, doença que tende a se proliferar em ambientes alagados com água contaminada. A infecção ocorre pelo contato da pele ou das mucosas com água contaminada e pode evoluir para formas graves. 

Animais peçonhentos 

Durante o período chuvoso, o aumento do volume de água pode provocar o deslocamento de animais peçonhentos em busca de abrigo, elevando o risco de acidentes em áreas urbanas e rurais.  

A orientação é manter ambientes limpos, evitar acúmulo de entulhos, sacudir roupas e calçados antes do uso e não tocar nesses animais, acionando o Corpo de Bombeiros Militar ou o serviço de zoonoses do município. 

Prevenção começa em casa 

A SES-MG reforça que medidas simples ajudam a reduzir riscos neste período, como eliminar objetos que acumulam água, manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas e ralos e cuidar de quintais e áreas externas. Mais informações sobre o período chuvoso estão disponíveis neste link. 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

– Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

Paço Municipal: fechado na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Retorna ao funcionamento normal na terça-feira (22). UPA: atendimento todos os dias, 24 horas. Unidades de Saúde: fechadas na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Retomam o funcionamento normal na terça-feira (22). Mercado Municipal: funciona na sexta-feira das 7h às 13h e na segunda-feira das […]
NOTÍCIAS

Operação Miragem: Receita Federal apreende perfumes importados falsificados em shopping de Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

Notícias 14 de novembro de 2025 16:58 De acordo com a Receita, produtos não tinham registro na Anvisa Operação Miragem – Foto: Receita Federal Na terça-feira, 11, a equipe de repressão ao contrabando da Receita Federal em Boa Vista deflagrou a Operação Miragem para […]
NOTÍCIAS

Bonito 2025: 2ª Feira Internacional de Destinos Inteligentes é lançada em Campo Grande – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foi lançada, nesta quarta-feira (27), no BioParque do Pantandal em Campo Grande (MS) a 2ª Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) 2025, que acontecerá em Bonito, de 19 a 24 de março. O evento reúne profissionais, empresas, líderes, empreendedores inovadores, instituições, estudantes, líderes turísticos, organizações não-governamentais e agentes públicos de turismo e tecnologia da América […]