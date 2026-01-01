Programa ‘Eu Posso Aprender’ encerra 2025 com 54 cursos e mais de 5.400 certificados de conclusão

O programa “Eu Posso Aprender”, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) da Prefeitura de João Pessoa, consolidou-se em 2025 como uma das principais iniciativas municipais para qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. Ao longo do ano, a ação encerrou suas atividades com a oferta de 54 cursos em diversas áreas e a emissão de 5.431 certificados de conclusão para participantes de variados perfis — de jovens em busca do primeiro emprego a trabalhadores que desejam se recolocar ou empreender.

“O ‘Eu Posso Aprender’ tem um efeito extremamente positivo e estruturante tanto para o acesso ao mercado de trabalho quanto para a abertura e fortalecimento de negócios em diversos setores produtivos de João Pessoa. Disponibilizar milhares vagas em 54 modalidades de cursos em 2025 significa investir diretamente naquilo que é essencial para o desenvolvimento econômico: qualificação profissional e autonomia”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias.

O dirigente aponta que o programa amplia oportunidades porque atende desde quem busca o primeiro emprego até quem deseja empreender, se reinventar ou ampliar suas atividades. “Ao oferecer capacitação alinhada às demandas do mercado, o ‘Eu Posso Aprender’ aumenta a empregabilidade, melhora a renda e prepara os participantes para atuar de forma mais competitiva, seja como trabalhador formal, autônomo ou empreendedor”, continua.

Ele destaca que há uma conexão direta com outras políticas públicas do município, como a Sala do Empreendedor, o programa ‘Eu Posso Microcrédito’ e iniciativas de intermediação de mão de obra. “Isso cria um ciclo virtuoso: a pessoa se capacita, acessa o trabalho ou empreende, movimenta a economia local e gera novas oportunidades. É uma política pública moderna, inclusiva e com resultados concretos, que fortalece setores produtivos e contribui para o crescimento sustentável de João Pessoa”, complementa Bruno Farias.

Os cursos realizados ao longo de 2025 foram de diversos segmentos como empreendedorismo – marketing digital, gestão empresarial, inteligência financeira; indústria – máquinas pesadas, costura industrial; artesanato – futuro do artesanato, empreendedorismo e empregabilidade para artesãos; e serviços – turismo, gastronomia (produção de pizza, hamburguer artesanal, doces para festas) e beleza (design de sobrancelhas, maquiagem).

De acordo com o diretor de Capacitação do ‘Eu Posso Aprender’, Raony Pontes, milhares de alunos estão desempenhando funções graças à participação nos cursos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, como é o caso de empreendedora Alessandra Basílio. Ela produzia pães e bolos em casa e procurou o programa de microcrédito ‘Eu Posso’ para adquirir ingredientes e equipamentos para sua atividade, mas foi informada sobre a possibilidade de fazer diversos cursos de capacitação, e o de fabricação de panetone foi a escolha dela.

“Eu tinha acabado de me formar em gastronomia, mas não sabia fazer panetone. Esse curso disponibilizado pela Sedest me ajudou porque logo em seguida, eu comecei a dar aula em faculdades, ao mesmo tempo em que comecei a produzir para vender”, conta Alessandra.

Ela tem contribuído, a partir de suas aulas, para a formação de outras pessoas em busca de emprego ou de empreender. “Gosto demais de dar aula. É ainda mais gratificante quando o aluno chega sem saber nada, daí aprende, torna-se empreendedor, tem seu negócio funcionando, ou quando consegue um emprego e vai crescendo dentro da empresa”, destaca.

Mas a busca por conhecimento não ficou por aí, Alessandra seguiu fazendo outros cursos pelo ‘Eu Posso Aprender’, como de aperfeiçoamento de pães e correlatos, a exemplo de colomba pascal, bolotone, além de panetone doce e salgado. “Geralmente, me dedico mais à produção dos itens na época de final de ano, quando há o recesso escolar. Trabalho por encomenda e, apenas neste mês de dezembro, recebi em torno de 150 pedidos de panetones, e o que mais sai é o panetone salgado”, comenta ela.

Segmentos – Raony Pontes aponta a realização de cursos de capacitação e qualificação para a população beneficiária dos programas Bolsa Família e Auxílio-Moradia, neste ano, com abordagem de temas como empregabilidade e empreendedorismo. O programa contemplou quem buscou capacitação para ter um melhor desempenho na busca por emprego, com cursos sobre desenvolvimento pessoal, currículo e entrevista, entre outros.

“A maioria dos cursos de qualificação profissional é de curta duração. Porém, alguns cursos tem uma aprendizagem continuada, como os cursos ministrados junto ao Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo (Labin). Durante o ano, ministramos vários cursos voltados para os artesãos, fazendo uma trilha de aprendizagem”, explica Raony Pontes. Segundo ele, é comum que uma mesma pessoa faça mais de um curso, considerando os benefícios adquiridos com a capacitação.

Também é o programa ‘Eu Posso Aprender’ responsável pela capacitação dos empreendedores participantes do ‘Eu Posso Microcrédito’, que fomenta a economia local por meio de crédito orientado.

Parcerias – O ‘Eu Posso Aprender’ tem vários parceiros que apoiam o programa: instituições de ensino – Uninassau, Faculdade Três Marias, Faculdade da Paraíba (FPB), Prepara Cursos -, Labin, Inovatec, além de outras secretarias municipais como Habitação, Turismo e Desenvolvimento Social.