Empresários destacam aumento de turistas em João Pessoa a partir de ações executadas pela Prefeitura

O Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto atingirá a marca de dois milhões de passageiros no primeiro semestre de 2026, conforme estatísticas da Aena Brasil, concessionária espanhola que administra o equipamento. Essa marca será histórica para o turismo da Capital paraibana, porque reflete o resultado exitoso das ações que a Prefeitura tem feito no segmento turístico local, no processo de promoção do destino, participação em feiras de turismo no Brasil e exterior, capacitação de agentes de viagens e operadores e melhoria da infraestrutura urbana da cidade.

Em 2025, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), João Pessoa participou de 23 feiras e eventos de turismo, três a menos do que em 2024 e em espaços maiores e com estandes próprios nos principais deles, como a Abav Expo, no Rio de Janeiro; BTM Mercosul, em Santa Catarina; e Festuris Gramado, na Serra Gaúcha. O destaque deste ano, em especial, foi a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal, que evidenciou a cidade como protagonista numa das feiras de turismo mais importante da Europa, onde estão os maiores fornecedores da cadeia turística do mundo.

De acordo com o secretário-executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, as ações de promoção de João Pessoa nas feiras tiveram impacto direto no aumento do fluxo de turistas. A procura por informações sobre o destino sempre foi intensa e, segundo ele, “se percebeu o forte interesse em promover pacotes turísticos. Muitos agentes de viagens disseram conhecer a cidade e ficaram impressionados com o desenvolvimento do setor, percebendo mudanças expressivas, principalmente, no setor de hospedagem e alimentação”, pontuou.

Capacitação – Como o desenvolvimento das atividades do turismo, a Setur-JP também se preocupou em capacitar a mão de obra que trabalha diretamente com os turistas. Desta forma, em parceria com o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa (Celest-JP) promoveu uma série de cursos para profissionais como guias de turismo, bugueiros, taxistas, garçons, entre outros. Foram cursos de línguas inglesa e espanhola, por exemplo, oferecendo a oportunidades desses profissionais terem melhor atendimento aos turistas estrangeiros.

As ações da Prefeitura no turismo refletem no cotidiano das pessoas que trabalham nesse segmento. Um exemplo são os guias de turismo. Conforme Jorge Harisson, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo-PB, os trabalhadores não sentiram a chamada baixa temporada, pelo contrário, teve trabalho praticamente durante todo o ano. “Praticamente esse ano nós não tivemos baixa temporada. Foi um ano inteiro de trabalho para todos os guias de turismo”, afirmou.

Crescimento sustentável – Delano Tavares, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação da Paraíba, informou que hotéis, bares e restaurantes tiveram um crescimento próximo a 10% na movimentação e faturamento por conta do aumento de visitantes em João Pessoa. E a perspectiva para o próximo ano é de manutenção desse crescimento, tendo em vista os números de turistas que estão buscando visitar a Paraíba, em especial, João Pessoa. “Os setores de alimentação e hospedagem prevê um crescimento sustentável nos próximos anos”, afirmou o empresário.

Thâmara Cavalcanti, presidente da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares (Abrasel-PB), entidade que participou de suas grandes feiras de turismo no estande da Prefeitura – em Gramado e Rio de Janeiro – também destaca o lado positivo de pertencimento do paraibano. “Precisamos destacar o orgulho que o paraibano voltou a ter da Paraíba. Antes, a gente exportava. As pessoas saiam daqui para trabalhar lá fora. Mas agora não. Onde você vai, as pessoas comentam que querem visitar, morar e muitos estão juntando dinheiro para retornar ao Estado”, enfatizou.

Já Gustavo Paulo Neto, presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – seccional Paraíba (ABIH-PB), disse que a movimentação das atividades do turismo tem refletido de forma muito positiva para a nossa economia. “Tem sido participe da economia, naquilo que vem sendo mostrado para a população e tem sido bastante animador, porque gera emprego, gera renda e aumenta a arrecadação de impostos”, afirmou.

Cadeia produtiva – Para Guilherme Medeiros, representante da Fecomercio Paraíba, é importante ressaltar que as atividades do turismo movimentam uma cadeia produtiva muito grande, abrindo oportunidades de empregos e renda em todos os setores, como também na indústria e comércio. “O turismo acelera o processo de crescimento de outras atividades, como a construção civil, o comércio lojista, por exemplo. A Federação do Comércio está sempre à disposição”.

Passageiros e obras – Até novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, o Aeroporto Castro Pinto apresentou um crescimento acumulado de 17,6% na movimentação de passageiros, embarcando e desembarcando. Já passaram pelo local 1.707.851 passageiros, o que representa 225.028 pessoas a mais do que em 2024. No ano passado, no mesmo período, foram 1.452.823 passageiros.

Em novembro de 2025, em relação a 2024, o crescimento foi de 8,7%, com 160.853 passageiros utilizando o Castro Pinto para viajar. Esse número é maior também em relação a todo ano de 2024. Passaram 102.046 passageiros a mais do que no ano passado.

Com o aumento no número de passageiros – superior a 14% de janeiro a novembro deste ano -, Jorge Odir, administrador do aeroporto, revelou que a Aena irá iniciar um processo de melhorias e ampliação do local. “Teremos uma terceira ponte de embarque, com as obras sendo iniciadas em 2026 e começando a ser operada em 2027. Também temos empresas interessadas em abrir novas salas vips, abertura de hangares e até construção de um hotel na área patrimonial do aeroporto”, afirmou.