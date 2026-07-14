Polícia Civil amplia acesso à cidadania e fortalece a emissão da Carteira de Identidade Nacional em Roraima

No ano de 2025, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) ampliou o acesso da população à documentação civil por meio do trabalho desenvolvido pelo IIOC (Instituto de Identificação Odílio Cruz), responsável pela emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional). A atuação contribuiu para consolidar a adesão ao novo modelo de identificação civil no Estado, alinhado ao padrão nacional, que unifica o CPF como número único e integra diversas informações em um único documento.

Os dados apontam um crescimento de 46,5% no total de documentos emitidos em 2025 em comparação com o ano anterior.

Entre janeiro e dezembro de 2024, foram registradas 58.236 emissões de carteiras de identidade em todo o território roraimense, sendo 53.020 no modelo estadual e 5.216 da nova CIN.

Já no mesmo período de 2025, o total chegou a 85.298 documentos emitidos, impulsionado principalmente pela ampliação da adesão à Carteira de Identidade Nacional, que alcançou 67.392 emissões, enquanto o modelo estadual somou 17.906 documentos.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação Odílio Cruz, Hênio Stânio de Lima Andrade, os números refletem o impacto das ações voltadas à ampliação do acesso à documentação civil.

“As pessoas já compreenderam que se trata de um documento oficial nacional, um novo modelo de identificação civil que agrega outras informações importantes. Isso mostra que o trabalho está avançando. Sabemos que a demanda ainda é maior que a oferta, mas estamos planejando a ampliação dos atendimentos em 2026, tanto na capital quanto no interior, garantindo mais celeridade e um serviço à altura do cidadão”, afirmou.

Cidadania na Estrada

O crescimento na emissão da CIN está diretamente relacionado ao fortalecimento da capacidade de atendimento do Instituto de Identificação, tanto nos postos fixos quanto nas ações itinerantes realizadas nos municípios e comunidades indígenas.

Atualmente, o Instituto de Identificação conta com dois postos na capital e 12 no interior, além de ações sociais que levaram o serviço a regiões mais distantes do Estado.

Um dos destaques foi a atuação em Rorainópolis, onde uma ação integrada com a Defensoria Pública possibilitou a emissão de mais de 1.100 Carteiras de Identidade Nacional em dez dias. A Polícia Civil também participou de ações itinerantes em parceria com instituições como o Tribunal de Justiça, Secretaria do Índio, escolas e sindicatos.

“Em Rorainópolis realizamos uma ação concentrada, com toda a estrutura necessária, que nos permitiu atender um grande número de pessoas em curto espaço de tempo. Além disso, atuamos em diversas outras frentes, em parceria com diferentes instituições”, explicou o diretor.

O balanço aponta que, além de Boa Vista – onde foram entregues 39.930 documentos –, Rorainópolis figura entre os municípios com maior volume de emissões, com 2.826 CINs entregues.

Atendimento em comunidades indígenas

Nas regiões indígenas, o trabalho também apresentou resultados expressivos. A Comunidade Raposa, no município de Normandia, recebeu 1.186 documentos, seguida pelas comunidades do Contão, em Uiramutã, com 499, e Raimundão, em Alto Alegre, com 329 novas carteiras de identidade emitidas.

“Identificamos uma demanda elevada nas áreas indígenas e, a partir disso, elaboramos um planejamento estratégico que resultou em um projeto piloto com boa adesão das comunidades”, finalizou Stânio.

Ranking de emissões da Carteira de Identidade Nacional em 2025

Boa Vista – 39.930

Caracaraí – 2.829

Rorainópolis – 2.826

Bonfim – 2.109

Caroebe – 1.837

Emissões da CIN em comunidades indígenas

Raposa (Normandia) – 1.186

Contão (Uiramutã) – 499

Canauanim (Cantá) – 397

Raimundão (Alto Alegre) – 329

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