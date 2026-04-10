Saúde em Obras: Estado fortalece a saúde pública com entregas importantes em hospitais ao longo de 2025

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

O ritmo acelerado das obras marcou o ano de 2025 nos hospitais catarinenses. As entregas promovidas pelo Governo do Estado ampliaram a capacidade de atendimento, modernizaram unidades antes deterioradas e elevaram a qualidade dos serviços prestados à população. Um dos principais marcos foi a conclusão do Complexo Madre Teresa, anexo ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, que consolidou a instituição como o maior hospital público de Santa Catarina, com 590 leitos ativos.

“Finalizamos o ano com importantes entregas nos hospitais da rede pública. Tiramos obras do papel, que há anos foram prometidas e não foram realizadas, reestruturamos unidades que enfrentavam problemas antigos e ampliamos os serviços oferecidos. Conforme a determinação do governador Jorginho Mello, vamos continuar trabalhando sempre com o foco em garantir, cada vez mais, melhores condições de saúde aos catarinenses”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Hospital Infantil Joana de Gusmão / Foto: Roberto Zacarias Secom/GOV SC

Na Grande Florianópolis, intervenções estruturais e tecnológicas foram realizadas. O Hospital Regional de São José recebeu uma nova UTI adulto, entregou a reforma da UTI Neonatal dos setores como Radiologia, Terapia Ocupacional e áreas administrativas, além de reforço com equipamentos. Já o Hospital Governador Celso Ramos modernizou o Ambulatório de Ortopedia, reformou o Alojamento de Residentes e Plantonistas, a Unidade do Rim e a Unidade de Cirurgia Geral, além de implantar o Centro Integrado de Reabilitação e Fisioterapia Hospitalar. O Hospital Infantil Joana de Gusmão também executou a revitalização da Emergência e das Unidades B e C, ampliando a capacidade para 216 leitos.

Demais unidades hospitalares da rede estadual foram contempladas com requalificações. O Hospital Nereu Ramos efetuou a primeira reforma completa da UTI desde 1998, além de trabalhos na rede elétrica, segurança e acessibilidade. No Instituto de Psiquiatria, foram concluídas a revitalização da 1ª Enfermaria Masculina e a implantação do novo Refeitório Integrado.

Obras Setor de Cardiologia do Hospital Hans Dieter Schmidt / Foto: Divulgação Ascom/SES/SC

Outras instituições

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, teve a Emergência revitalizada, recebeu equipamentos modernos de diagnóstico por imagem e avançou na ampliação do Setor de Cardiologia, uma demanda histórica viabilizada com recursos do Estado. Ainda no município, a Maternidade Darcy Vargas passou por uma série de avanços, com destaque para a entrega da Emergência Obstétrica, do Centro de Indução de Parto Normal, a modernização do Centro de Diagnóstico por Imagem, a expansão do Banco de Leite Humano e a integração definitiva da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, além de intervenções nas unidades neonatais.

Maternidade Darcy Vargas / Foto: Leo Munhoz Secom/GOV SC

Em Chapecó, o Hospital Regional do Oeste segue com foco no aumento da oferta de serviços, especialmente na área de ortopedia. As obras da Emergência estão em andamento, com repasse de R$ 6 milhões.

Paralelamente, o Governo de Santa Catarina dá sequência a outros projetos. Entre eles, a construção do Hospital de Palhoça, que contará com 183 leitos e capacidade para até 18 mil atendimentos mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com investimento de R$ 99 milhões.

Obras do Hospital de Palhoça / Foto: cedida por empresa executora da obra

As melhorias seguem em todas as regiões do estado, com obras em mais de 70 hospitais que ampliam serviços e leitos. Com destaque para a construção do novo Centro Clínico do Hospital e Maternidade Oase, em Timbó, com aporte de R$ 15 milhões; para nova torre do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, que ampliará em mais de 11 mil metros quadrados a estrutura existente, com investimento acima de R$ 93 milhões; e para torre do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, viabilizada com R$ 80 milhões em recursos estaduais.

As ações reafirmam o compromisso do Governo de Santa Catarina com uma rede hospitalar mais moderna, segura e preparada para atender a população com qualidade e dignidade.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: imprensa@saude.sc.gov.br

Nos siga no instagram @‌saude.sc