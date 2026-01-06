Balanço de sete anos de gestão aponta crescimento econômico, equilíbrio fiscal e avanços estruturais em Roraima

Na manhã desta segunda-feira, 5, o governador Antonio Denarium apresentou durante coletiva de imprensa o balanço da gestão referente ao período entre os anos de 2019 e 2025, destacando resultados expressivos nas áreas fiscal, econômica, social e de segurança pública de Roraima.

Entre os principais indicadores estão a redução histórica do endividamento estadual, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), a geração de empregos formais e o fortalecimento da infraestrutura produtiva e energética.

Durante a apresentação, o governador Antonio Denarium, acompanhado do vice-governador Edilson Damião, relembrou o cenário encontrado no início da gestão, marcado por grave crise financeira, e ressaltou que a responsabilidade fiscal aliada ao crescimento econômico permitiu reorganizar as contas públicas.

“Assumimos o Estado em 2019 com um endividamento de 176% do orçamento anual. Hoje encerramos 2025 com esse índice reduzido para 29,8%, além de já termos pago R$ 3,85 bilhões em dívidas herdadas de gestões anteriores”, afirmou o governador.

Denarium recordou ainda que o equilíbrio fiscal foi resultado de ações estratégicas voltadas à atração de investimentos, estímulo à produção e fortalecimento da economia local, com destaque para iniciativas como o programa Roraima Invest Day, realizado em diversos Estados brasileiros.

O balanço também evidenciou avanços no setor produtivo. Roraima registrou o maior crescimento do PIB do Brasil entre 2019 e 2024, com alta acumulada de 37,9%, além de um aumento de 1.303% na geração de empregos formais em comparação com 16 anos de gestões anteriores. O número de novas empresas abertas cresceu 198% neste período.

Na agricultura, a área plantada passou de 56 mil para 163 mil hectares, com expansão da produção de grãos, enquanto a piscicultura colocou Roraima como o quinto maior produtor de peixes nativos do país. O rebanho bovino também apresentou crescimento significativo, ultrapassando 1,35 milhão de cabeças.

Na área fiscal, o orçamento anual do Estado saltou de R$ 3,6 bilhões para R$ 9,9 bilhões, acompanhado pelo fortalecimento do Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima), que encerrou 2025 com R$ 7,6 bilhões em caixa, garantindo a aposentadoria dos servidores públicos pelas próximas décadas.

“Encerramos o exercício com saldo total de R$ 8,904 bilhões em contas do Estado, incluindo recursos da previdência, convênios e conta única. Isso demonstra transparência, austeridade e responsabilidade na aplicação do dinheiro público”, ressaltou Denarium.

O governador também destacou o reconhecimento nacional da gestão, com a manutenção da nota A em capacidade de pagamento pelo Tesouro Nacional, além da redução de 67% nos índices de violência em comparação a 2018.

“Os resultados são fruto do trabalho conjunto de toda a equipe de governo e dos servidores. Roraima hoje é referência nacional em equilíbrio fiscal, crescimento econômico e segurança pública”, concluiu.

Ligação ao SIN e segurança energética

No campo da infraestrutura, Denarium enfatizou a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia, concluída em 2025, além da realização do primeiro leilão de energia de fontes renováveis ainda em 2019.

“Resolvemos um problema histórico do Estado, garantindo segurança energética para atrair investimentos e promover desenvolvimento”, destacou.

Aumento populacional e relação com cenário externo

Outro ponto destacado foi o crescimento populacional de 41,3% entre os censos de 2012 e 2022, impulsionado principalmente pela migração venezuelana. O governador explicou que o Estado tem acompanhado de forma atenta o cenário internacional e seus possíveis reflexos em Roraima.

“Levamos ao Governo Federal nossa preocupação com os desdobramentos do conflito na Venezuela, pois Roraima é a principal porta de entrada de migrantes no Brasil. Estamos preparados para lidar com qualquer impacto social ou econômico que venha a ocorrer”, pontuou.

pauta: https://www.transfernow.net/dl/20260105ULgh32EX

O post Balanço de sete anos de gestão aponta crescimento econômico, equilíbrio fiscal e avanços estruturais em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.