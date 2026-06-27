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Sesau aumenta capacidade de atendimentos especializados, consultas e exames

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Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços especializados da rede estadual de saúde, a Sesau (Secretaria de Saúde) tem realizado a intensificação dos atendimentos em diversas especialidades, resultando no avanço das filas de espera.

Foram realizados 4.074 atendimentos, considerando a produção regular das unidades e os atendimentos adicionais decorrentes da intensificação da oferta. Entre as especialidades com maior ampliação de oferta estão ecocardiograma, com aumento de 200%, otorrinolaringologia, com crescimento de 177,8%, e cardiologia que registrou aumento de 146,7% na capacidade de atendimento.

Outros serviços especializados que também receberam um aumento de até 98% no número de ofertas foram os exames de ressonância e endoscopia, além dos atendimentos de urologia e pré-operatório ginecológico.

“A Sesau implementou a intensificação de exames e procedimentos na nossa rede, visando justamente impactar no tempo de espera da fila única do SUS. Sabemos que no Brasil o tempo de espera é significativo, sendo que Roraima é um dos que tem menos tempo de fila de espera. Nesse sentido, realizamos ações envolvendo a intensificação nos finais de semana e nos turnos noturnos para um aumento de oferta de serviços, de exames e cirurgias”, afirmou o secretário Adjunto de Saúde, Dr. Éder Ribeiro.

Segundo ele, a população tem procurado cada vez mais as unidades de saúde para consultas e exames, visando sempre o cuidado com a saúde. Ele reforça ainda a importância da prevenção e da busca precoce pelos serviços de saúde.

“Devemos dar valor a busca do paciente por um atendimento precoce, porque pegamos as doenças no seu estágio inicial, e as nossas unidades estão capacitadas para o melhor atendimento do paciente fazendo a prevenção e às vezes o tratamento mais precoce possível. Quanto mais precoce, maior a chance de efetividade do tratamento. Então, cuidem da sua saúde, sigam as orientações médicas e busquem as unidades de saúde quando necessário”, pontuou o adjunto.

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