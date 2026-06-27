Polícia Militar lança programa de atendimento à mulher vítima de violência em Alto Alegre

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) lançou, nesta quinta-feira, 19, no município de Alto Alegre, o programa Ronda AME (Atendimento Múltiplo Especializado), que tem como público-alvo mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

A iniciativa amplia as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no interior do Estado, garantindo acesso a um serviço especializado, humanizado e contínuo.

O programa conta com equipe capacitada, incluindo policiais militares femininas, além de viatura caracterizada exclusiva para esse tipo de atendimento, proporcionando maior acolhimento e segurança às vítimas.

Durante o lançamento, o comandante-geral da PMRR, coronel Overlan Lopes, destacou a importância da iniciativa para o município.

“Esse é um avanço importante para Alto Alegre. Os policiais militares foram capacitados e estão preparados para oferecer um atendimento mais próximo, garantindo mais segurança e confiança às mulheres”, afirmou.

A atuação do Ronda AME ocorre em três frentes: na prevenção, com palestras educativas sobre a Lei Maria da Penha e os tipos de violência; no acompanhamento das vítimas, por meio de visitas solidárias e orientações após o registro de ocorrência.

Também terá atuação direta, com atendimento das ocorrências e prisão de agressores. O programa também fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas.

Com a implantação em Alto Alegre, o programa passa a atender também os municípios de Cantá e Mucajaí, além de outras localidades sob responsabilidade da 4ª CIPMFron (Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira), vinculada ao CPI (Comando de Policiamento do Interior).

O evento de lançamento contou com a presença de autoridades da segurança pública e representantes do município, entre eles o subcomandante-geral da PMRR, coronel Izael Jansem; o comandante do CPI, tenente-coronel Paulo Anderson; o prefeito de Alto Alegre, Wagner Nunes; e a comandante da 4ª CIPMFron, capitã Lucilene Carpanini.

Sobre o programa

O Ronda AME é coordenado pela COPCDH (Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos) e foi instituído em 2024, em Boa Vista. Desde então, vem sendo expandido para municípios do interior, como Bonfim, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe.

A iniciativa reúne ações preventivas, acompanhamento de vítimas e atendimento direto de ocorrências, fortalecendo a rede de proteção e o combate à violência contra a mulher em Roraima.

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