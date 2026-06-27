Abertas inscrições para a Conferência Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), em parceria com o Movimento Nacional ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), promove nos dias 30 e 31 de março, em Boa Vista, a 1ª Conferência Estadual dos ODS.

Com o tema “A Agenda 2030 no Brasil: Fortalecer a democracia e defender os direitos humanos para a construção coletiva de um novo modelo de desenvolvimento sustentável”, o evento será realizado no auditório da Faculdade Cathedral, localizado na Avenida Luís Canuto Chaves, 293, bairro Caçari.

De acordo com a secretária da Setrabes, Tânia Soares, a conferência representa um importante espaço de diálogo e construção coletiva dos ODS.

“Esse é um momento fundamental para reunirmos diferentes setores da sociedade em torno de um objetivo para promover o desenvolvimento sustentável com inclusão social, garantindo direitos e ampliando oportunidades para a população de Roraima”, destacou.

Segundo a coordenadora geral do Movimento Nacional ODS Roraima, Sandra Leocádio, o evento reunirá gestores públicos, especialistas, representantes de instituições e lideranças territoriais para debater estratégias de fortalecimento dos ODS no estado.

Ela reforçou ainda que esta primeira edição é uma etapa preparatória para a 1ª Conferência Nacional dos ODS, que ocorrerá em Brasília, de 29 de junho e 2 de julho.

“O evento será um espaço democrático de participação social, reunindo governo, sociedade civil, setor privado e cidadãos para debater e fortalecer a implementação da Agenda 2030 no Brasil”, disse a coordenadora geral do Movimento Nacional ODS Roraima, Sandra Leocádio.

É importante reforçar que para garantir a participação no evento, os interessados devem realizar a inscrição no site oficial da conferência.

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