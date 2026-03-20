Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 20 de março

O tempo deve ser de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (20/3). A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, nas regiões Noroeste e Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Nas demais áreas de Minas Gerais, o dia deve ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A temperatura deve variar no estado entre a mínima de 15° C e a máxima de 35° C.

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