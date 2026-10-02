Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Por EBC,

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 – 05 – 13 – 26 – 41 – 53

33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.740,63 cada

2.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 789,87 cada

Lula diz que cobrará Conselho de Segurança da ONU sobre guerra no Irã

Casa de morador morto em ação do Bope é periciada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.