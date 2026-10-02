Prefeitura reforça cuidados com a poda preventiva das árvores com o início do outono nesta sexta-feira

O outono chega nesta sexta-feira (20), às 11h45 (horário de Brasília), e deve começar abafado e com pancadas de chuvas na maior parte do Brasil, segundo a meteorologia. A estação, conhecida pelo tom amarelado das folhas e pela queda das folhas das árvores, se estende até 21 de junho e, durante esse período, a Prefeitura de João Pessoa reforça os cuidados com a arborização, manutenção e poda preventiva.

O trabalho é feito diariamente através das equipes das Secretarias de Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). Além de cuidar das árvores existentes, a gestão municipal faz um chamamento à sociedade civil para que participe da campanha que busca alcançar a meta de 500 mil árvores plantadas até o final de 2030.

Segundo o diretor de Paisagismo da Sedurb, Francisco Júnior, o outono é considerado uma das melhores épocas para realizar a poda preventiva e de limpeza em muitas plantas, árvores e arbustos. “Uma vez que, com o arrefecimento das temperaturas, a seiva da planta desce, tornando este período ideal para a cicatrização e preparação para o repouso invernal”, explicou.

De acordo com ele, os principais motivos que tornam a poda no outono essencial são:

Saúde fitossanitária: É o momento ideal para eliminar ramos doentes, secos ou danificados, prevenindo a propagação de pragas e fungos que se aproveitam da umidade do inverno.

Melhor cicatrização: Com a descida da seiva devido ao arrefecimento do tempo, as árvores cicatrizam melhor os cortes, reduzindo o risco de infecções.

Poda leve e limpeza: Diferente da poda drástica de inverno, o outono pede uma poda mais leve (limpeza), focada em abrir a copa para a entrada de luz e ar.

Segurança urbana: Podas preventivas realizadas nesta época diminuem o risco de queda de galhos durante tempestades ou ventos fortes do inverno, protegendo pessoas e a rede elétrica.

Estímulo ao vigor: Para plantas frutíferas, a poda após a colheita no outono estimula novos brotos e melhora a produção.

Como solicitar o serviço – A população pode solicitar podas de árvores e outros serviços através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’; pela plataforma Prefeitura Conectada (https://x.gd/ZnThy); ou de forma presencial, na sede da Sedurb, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Passo a passo para solicitar podas pelo ‘João Pessoa na Palma da Mão’:

1) Baixar e instalar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’;

2) Fazer login no app com o CPF e data de nascimento, ou conta Google;

3) No menu inferior do aplicativo, clicar em ‘Categorias’;

4) Procurar por ‘Desenvolvimento Urbano’ e clicar em ‘Poda de Árvore’;

5) Na tela seguinte, selecionar a opção ‘Poda de Árvores’;

6) Preencher todos os campos do formulário e anexar foto(s) da árvore;

7) Clicar em ‘Solicitar’ e anotar o número do protocolo.

Coleta de podas – Já a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza diariamente serviços de coleta de podas em toda a cidade, com equipes que atuam tanto de forma manual quanto mecanizada, garantindo mais agilidade e eficiência na retirada desses resíduos, principalmente na época do outono. A população também pode colaborar solicitando o recolhimento das podas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, onde a demanda é registrada e incluída na programação das equipes.

Além da execução dos serviços, a Emlur desenvolve um trabalho contínuo de conscientização ambiental, incentivando o descarte correto de resíduos e promovendo ações educativas em diversos segmentos da sociedade, com iniciativas que contribuem para preservar o meio ambiente e manter a cidade mais limpa, organizada e cada vez mais verde.

Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, as ações são permanentes. “Nossas equipes atuam de forma contínua, para garantir que a cidade esteja sempre limpa e bem cuidada. Mas é fundamental que a população também faça sua parte, colaborando com o descarte correto dos resíduos e acionando os serviços pelos canais oficiais”, destacou.