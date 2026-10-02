Atualização SAEG – Abastecimento de Água

A SAEG informa que o fornecimento de energia elétrica na ETA Xavantes já foi restabelecido, permitindo a retomada das operações de tratamento e bombeamento de água.

O abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa. Neste processo, é necessário aguardar a recomposição dos níveis dos reservatórios e a estabilização da pressão na rede de distribuição.

A previsão é de regularização progressiva do fornecimento ao longo dessa quinta-feira, 19.

A SAEG orienta a população a manter o uso consciente da água até a completa normalização do sistema.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 156 ou utilize o aplicativo 156 SAEG.