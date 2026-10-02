NOTÍCIAS

Atualização SAEG – Abastecimento de Água

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Atualização SAEG – Abastecimento de Água

A SAEG informa que o fornecimento de energia elétrica na ETA Xavantes já foi restabelecido, permitindo a retomada das operações de tratamento e bombeamento de água.

O abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa. Neste processo, é necessário aguardar a recomposição dos níveis dos reservatórios e a estabilização da pressão na rede de distribuição.

A previsão é de regularização progressiva do fornecimento ao longo dessa quinta-feira, 19.

A SAEG orienta a população a manter o uso consciente da água até a completa normalização do sistema.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 156 ou utilize o aplicativo 156 SAEG.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Divulgado resultado preliminar do programa MS Supera – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) divulgou nesta segunda-feira (7) o resultado preliminar do Processo Seletivo 2025 do Programa MS Supera.  Com 2.555 inscritos e 355 candidatos habilitados, a publicação consta no site https://www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera/.  O programa MS Supera é um programa do Governo do Estado que paga um salário […]
NOTÍCIAS

Etapa 3 – Plano Diretor de Bonito – Diagnóstico & Diretrizes

Posted on Author boavistaagora.com.br

ETAPA 3 – PLANO DIRETOR DE BONITO – DIAGNÓSTICOBaixar
NOTÍCIAS

Governador Jorginho Mello participa da inauguração da expansão de cervejaria em Lages 

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Jonatã Rocha / SECOM O governador Jorginho Mello participou, na manhã deste sábado, 22, da cerimônia de inauguração da nova linha de produção de cervejas Corona na unidade da Cervejaria da Serra, da Ambev, em Lages. Com a expansão, a Ambev estima a criação de 50 novos empregos diretos e cerca de 1.700 postos […]