QUANTO TEMPO O BANCO DEMORA PARA LIBERAR CRÉDITO? A VERDADE QUE NINGUÉM TE CONTA

Por MRNews



Abrir uma conta hoje é fácil. Em poucos minutos, você já está dentro de um banco digital ou tradicional. Mas a dúvida que realmente importa é outra:

👉 quando o crédito começa a aparecer?

A resposta não é única — mas existe um padrão claro no mercado. E mais importante: existem formas de acelerar (ou travar) esse processo.

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⚡ PRIMEIRO PONTO: SCORE MUDA TUDO

Se você já chega com:

Score alto

Histórico positivo

Nome limpo

Relacionamento com o mercado

👉 o crédito pode vir na hora

Cartão aprovado instantaneamente, limite inicial alto e até ofertas pré-aprovadas.

Agora, se você não tem isso…

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👉 o banco vai te “testar”

E aí começa o jogo de relacionamento.

🧠 O QUE REALMENTE ACELERA CRÉDITO

Aqui entra o que pouca gente usa direito:

🔗 Open Finance

Compartilhar dados de outros bancos aumenta confiança

Mostra renda real, histórico e comportamento

Pode liberar crédito mais rápido

💰 Portabilidade de salário

Para o banco, isso é ouro

Você vira cliente prioritário

Crédito costuma aparecer em semanas

📲 Chave Pix como principal

Mostra movimentação ativa

Aumenta score interno do banco

👉 Resumo Viagem Black:

Banco confia em quem movimenta dinheiro. Simples.

🏦 TEMPO DE CRÉDITO POR BANCO (EXPERIÊNCIA REAL)

Agora vamos ao que interessa — vida real, sem teoria:

💳 SANTANDER

Cartão: na hora (se tiver bom histórico)

Cheque especial e crédito: ~3 meses

👉 Leitura: rápido para entrar, médio para evoluir.

💳 BRADESCO

Muito parecido com Santander

Cartão rápido

Outras linhas: cerca de 3 meses

👉 Leitura: banco tradicional, segue padrão.

💳 CAIXA

Cartão: cerca de 1 mês

Crédito: 3 a 6 meses (ou mais)

👉 Leitura: mais burocrático, análise pesada.

💳 SICREDI

Já pode abrir com crédito

Evolução depois: lenta (até 6 meses)

👉 Leitura: entrada fácil, crescimento devagar.

💳 C6 BANK

Cartão: rápido para quem tem bom perfil

Limite: generoso (principalmente Carbon/Black)

Outras linhas: ~3 meses

👉 Leitura: um dos mais “mães” do mercado.

💳 BANCO INTER

Experiência relatada:

❌ 3 meses sem cartão

❌ 3 meses sem crédito

👉 Resultado: conta cancelada

👉 Leitura: inconsistente para crédito.

💳 NUBANK

Cartão cancelado

Depois: nunca mais ofereceram crédito

👉 Leitura: difícil reconquistar confiança depois de sair.

🚨 O ERRO QUE ATRASA SEU CRÉDITO

Muita gente faz isso:

Abre conta

Não movimenta

Não centraliza renda

Não usa como banco principal

👉 Resultado: fica meses (ou anos) sem crédito

🏆 REGRA DE OURO DO VIAGEM BLACK

Se você quer crédito rápido:

✔ Use o banco como principal

✔ Receba salário nele

✔ Movimente via Pix

✔ Compartilhe dados via Open Finance

👉 Em 1 a 3 meses, o jogo muda completamente

🔥 CONCLUSÃO

O tempo médio do mercado é:

👉 Cartão: imediato a 30 dias

👉 Crédito real: 3 a 6 meses

Mas isso pode cair drasticamente se você jogar o jogo certo.

Porque no fim…

👉 banco não dá crédito por simpatia

👉 banco dá crédito por confiança

E confiança se constrói com movimento, não com cadastro.