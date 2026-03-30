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IFSP orienta candidatos do SiSU 2026 sobre acompanhamento das próximas chamadas – IFSP

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Comunicado reforça que convocações serão divulgadas diretamente pelos campi

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) publicou, nesta quinta-feira (26), o Comunicado nº 01 referente ao Edital SiSU-MEC nº 10/2026, com orientações aos candidatos sobre as próximas etapas do processo seletivo.

De acordo com a Comissão Central do Processo Seletivo, os candidatos devem acompanhar as convocações e demais orientações diretamente nas páginas dos campi onde pretendem estudar. A medida busca garantir que os estudantes tenham acesso às informações atualizadas sobre chamadas e procedimentos de matrícula.

O comunicado também informa que eventuais dúvidas devem ser encaminhadas diretamente ao campus de interesse, cujos contatos estão disponíveis em anexo no documento oficial.

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