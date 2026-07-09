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veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026

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Por MRNews

O Diário Oficial da União publica nesta sexta-feira (27) os 10.385 nomes contemplados com o benefício do Bolsa Atleta 2026. Veja aqui a lista completa.

A Portaria n°19 de autoria do Ministério do Esporte se refere ao Edital nº 1, de 15 de janeiro de 2026.

O programa federal de patrocínio individual beneficia atletas que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais reconhecidas pelo Ministério do Esporte.

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São contempladas as modalidades dos programas Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, referente aos eventos ocorridos em 2025 e aprovados no âmbito do Programa Bolsa Atleta.

  • 463 habilitados na categoria Atleta Olímpico/Paralímpico/Surdolímpico: R$ 3.437;
  • 1.678 atletas na categoria Atleta Internacional: R$ 2.051;
  • 7.058 atletas na categoria Atleta Nacional: R$ 1.025;
  • 518 atletas na categoria Atleta Base: R$ 410; 
  • 678 atletas na categoria Atleta Estudantil: R$ 410.

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De acordo com o texto, os atletas contemplados deverão assinar e encaminhar o Termo de Adesão, assim como prevê o edital.

O edital prevê ainda prazo para recurso, de até 10 dias corridos após esta publicação.

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A lista com recursos deferidos deverá ser divulgada entre 20 e 24 de abril.

Mais informações, modelos de documentos e orientações estão disponíveis na página do Bolsa Atleta.

Esta portaria entra em vigor nesta sexta-feira (27).

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